Rétvári Bence: Addig nem fogunk lefeküdni, amíg minden megfenyegetett intézményt át nem vizsgáltunk

Rétvári Bence ismertetése szerint az ügy kivizsgálása érdekében irányító törzset hoztak létre a többi között a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ és az Országos Rendőr-főkapitányság részvételével. A törzs folyamatosan értékeli a beérkező információkat.

Fotó: Vaszko Viktor - Police

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy hasonló típusú fenyegetések korábban más országokban, így Bulgáriában, Csehországban és Szlovákiában is történtek. Szlovákiában hasonló iszlamista szöveget tartalmazó fenyegetések érkeztek az oktatási intézményekbe. Éppen ezért a magyar rendőrség felvette a kapcsolatot mindhárom ország hatóságaival az információmegosztás, illetve a nyomozás hatékonyságának növelése érdekében. Továbbá a magyar hatóságok azonnal felvették a kapcsolatot az Interpollal.

Ez annál is inkább szükséges, mert a bombafenyegetést tartalmazó szövegen érezhető, hogy nem magyaros nyelvezettel fogalmazták - mondta.

Felhívta a figyelmet: a korábbi hasonló, fenyegető e-mailt tartalmazó esetekben, szinte mindig elfogták a hatóságok a tettest, ezért most is abban bízik, hogy megtalálják az elkövetőt vagy elkövetőket. Ennek érdekében az országos rendőrfőkapitány minden vármegyei bűnügyi főkapitány-helyettes számára soron kívüli adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő, az e-mailek elemzése elkezdődött, illetve elemzik a fenyegetett intézmények körüli térfigyelő kamerák felvételeit is. A nyomozás közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt indult el, ami súlyos szabadságvesztéssel büntethető - emelte ki.

"A kormány számára az a legfontosabb, hogy minden magyar gyermek, akit bevittek az iskolába, biztonságban legyen, és arra törekednek, hogy pénteken biztonságosan folytatódhasson a tanítás az intézményekben" - fogalmazott Rétvári Bence.

/ Fotó: Police

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője elmondta, hogy minden magyar diák és tanár biztonságban érezheti magát, nincs ok pánikra.