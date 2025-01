268-ra nőtt a bombafenyegetések száma: itt van minden fontos információ - Videó!

Csütörtök reggel az egész országot sokkolta a hír, hogy több tucat iskola kapott bombafenyegetésről szóló e-mailt. A délelőtt folyamán kiderült, hogy több azonos szövegű e-mail is érkezett az iskolákhoz, és később a rendőrség azt a tájékoztatást adta, hogy legalább 240 iskola is érintett az országos ügyben. Személyi sérülés szerencsére nem történt, és egyelőre nem találtak sehol sem arra utaló bizonyítékot, hogy valóban bombák lennének elhelyezve a megfenyegetett iskolákban. A rendőrség minden érintett iskolában jelen van és a készenléti rendőrséggel, és a titkosszolgálattal karöltve továbbra is vizsgálja az épületeket és nyomoznak a leveleket küldő ember után.

Az országos bombariadó miatt néhány iskolából evakuálták a diákokat és más biztonságos intézmények fogadták be őket, vagy a szüleikkel hazamehettek /Fotó: NAGY NORBERT

A reggeli iskolai fenyegetésekkel kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni: hajnal óta, mióta az első e-mailről szóló tájékoztatás megérkezett, azóta a miniszterelnök, a belügyminiszter, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter több alkalommal is egyeztetett. Most azokat a tényeket szeretném elmondani, amelyekről tudomásunk van, illetve azokról az intézkedésekről beszámolni, amelyeket már megtettünk. Nagy valószínűséggel vélhetőleg egy internetes felhasználó, vélhetően egy helyről, 29 budapesti és 1 hódmezővásárhelyi címére küldött fenyegető e-maileket. Ezek az e-mailek szövegszerűen egyeznek egymással

- számolt be róla korábban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Akkor még arról beszélt a politikus, hogy az iskolák a saját hatáskörükben döntöttek a tanítás felfüggesztéséről, a rendőrség pedig megkezdte országosan a vizsgálatot, hogy kiderítsék van-e valós alapja a fenyegetésnek.

Azóta folyamatosan érkeznek az újabb fejlemények, a Magyar Kormány TikTok-csatornáján például a kora délutáni órákban közzétették a fenyegető levelet, amelyet minden érintett iskola megkapott. Ezt itt tudjátok elolvasni:

Délután pedig rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár és Gál Kristóf rendőralezredes, akik arról beszéltek, hogy:

11:30 percig már országosan 268 oktatási intézményben találtak fenyegető e-mailt, ezekből 245 volt budapesti intézmény és 23 volt vidéki iskola.

A gyermekek biztonságáért tett erőfeszítésükről és a fenyegető megtalálására tett intézkedéseikről itt tudjátok megnézni a bővebb tájékoztatást: