Magyar Péternek üzent az egészségügyi államtitkár: "Te akarsz bárkit is járványkezelésből kioktatni?"

Péter! Mit gondolsz, hol vagy te ezekhez az emberekhez képest? Te akarsz ítéletet mondani bármely orvosról vagy épp Müller Cecíliáról, Merkely Béla professzor úrról vagy éppen Győrfi Paliról? Ez valami vicc?!" – írta, majd további sorait Kulja Andrásnak címezte:

"Kedves Dr. Kulja András!

Abba most nem is mennék bele, hogy nemrég még te is büszkén feszítettél tisztifőorvos asszony mellett és dicsérted az általuk végzett szakmai munkát... Tőled, akit – mint hallotuk – azzal nyomorított meg az ördögi rendszer, hogy kórházigazgatód javaslatára pro urbe díjat kaptál, egy csak ennyit kérdeznék:

Mondd csak, milyen érzés orvosként, hogy egy közepesnél kicsit gyengébb képességű fickó agyhalottnak nevez? Nem megalázó ez egy csöppet? Hm? Vagy van az a brüsszeli pénz, amiért érdemes bevállalni egy kis megaláztatást?

Nyílt levelét pedig a következőkkel zárta az államtitkár: "A Tisza pártra jellemző, ezúttal személyemet érintő ordas hazugságoddal kapcsolatban pedig feljelentést teszek."