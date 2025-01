Magyar Péter tanácsadója megtisztulásnak nevezi emberek százezreinek halálát

A titkos társaságokat idéző, rejtőzködő működés közben azért néhány nevet a kirakatba tesznek, ilyen például Raskó György egykori agrárállamtitkár, aki olykor a botrányos megnyilatkozásaival hívja fel magára a figyelmet, mint tette azt hétfőn is, amikor egy európai háború szükségességéről és százezrek haláláról írt a közösségi oldalán. A zöldbáróként is elhíresült agrárközgazdász október óta tanácsokkal látja el Magyar Pétert, és gyakorlatilag a HR-főnök szerepét tölti be a pártelnök mellett - írja cikkében a Magyar Nemzet.

Peter Magyar, Tisza Party chief, and Gyorgy Rasko (Source: Facebook)

A hazai közvélemény előtt szinte teljes titokban tartja Magyar Péter, hogy milyen szakértők, tanácsadók állnak mögötte, eddig csupán a nyilvános rendezvényein fellépő, illetve a napi, operatív munkáját közvetlenül segítő néhány személyre derült fény.

A Tisza Párt elnöke ugyan ritkán beszél a hátországáról, de amikor szóba kerül, például egy interjúban megkérdezik őt, akkor nagy általánosságban, a tőle megszokott szerénytelenséggel több száz vagy több ezer szakértőről, tudós emberekről beszél, akik gőzerővel írják a párt programját.

Sőt a legutóbb odáig ment, hogy az ATV Egyenes beszéd című műsorában a képviselőjelöltek toborzása kapcsán azt mondta: olyan sok tehetséges ember van már képben, hogy az ő helye sem biztos a csapatban.

– Én is belenéztem a jelöltekbe a jövő vezetői pályázatban, és elképesztően jó jelöltek vannak. Nagy lesz a verseny, hogy ki fér oda. Nem biztos, hogy én például odaférek – jelentette ki, majd a műsorvezető kétkedésére válaszolva azt mondta: nem ő fog erről sem dönteni, hanem a párt.

Háborús vízió

A lap szerint itt el is érkeztünk a lényeghez, mivel a nagy titkolózás ellenére néhány konkrétum már kiderült arról, hogy kik oszthatják a lapokat a Tisza Pártban Magyar Péter mellett. Az egyik legfontosabb személy a régi zöldbáró, egykori agrárállamtitkár, Raskó György, aki a napokban ismét döbbenetes bejegyzéssel hívta fel magára a figyelmet. Hétfőn a közösségi oldalán az osztrák és a német belpolitikai fejleményekkel, a patrióta pártok térnyerésével kapcsolatban arra a következtetésre jutott, hogy egy kijózanító háborúra van szükség a térségben.

Meghal pár százezer ember, szétlőnek néhány tucat várost, lesz hatalmas életszínvonal-csökkenés, aztán meg megint kijózanodás

– fejtegette Raskó, aki egyfajta tisztítótűzként várja az európai háborút.

A HR-főnök

A közeli és távolabbi múltban számos hasonlóan botrányos megnyilatkozása volt a közgazdásznak, de mielőtt ezeket felidéznénk érdemes kitérni arra, hogy valójában mi lehet Raskó György szerepe a Tisza Párt környékén. Talán a legkifejezőbb meghatározás, ha Magyar Péter HR-főnökének nevezzük, hiszen ő maga beszélt erről korábban a Klubrádióban október 24-én.

Raskó úgy fogalmazott, ő az egyik olyan ember, aki segít kiválasztani, kik lesznek majd a Tisza Párt leendő képviselői, szakpolitikusai.

A válogatást hozzáértő HR-esek is támogatják, de az egykori fölművelésügyi államtitkár is besegít, mivel jó kapcsolatai vannak ahhoz, hogy makrogazdasági területről aspiránsokat szűrjön.

„Államférfi lesz belőle”

Magyar Péter nem sokkal korábban egy élő videóban beszélgetett Raskóval, akit régi jó barátjának nevezett. Ekkor már egyértelmű volt, hogy a zöldbáró beállt a Tisza Párt mögé, és a bizalom azóta is töretlen. A „HR-főnök” a közösségi oldalán rendre méltatja Magyart, a pártelnök újévi beszéde után közzétett Facebook-bejegyzésében Raskó azt írta:

Jó beszédet mondott Magyar Péter! Államférfi lesz belőle! Hajrá, Tisza!

Arról persze nem Raskó György dönt, hogy kiből lesz államférfi, de a Tisza Párt politikáját képes lehet befolyásolni, ha részben rajta múlik, hogy kik lesznek a képviselőjelöltek. Ez a politika pedig tökéletesen illeszkedik a brüsszeli elit és Magyar Péter közvetlen főnöke, a néppárti vezető Manfred Weber elvárásaihoz - írja a Magyar Nemzet.