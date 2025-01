Íme 3 hatékony módszer, ha még idén szerelemre vágysz

Az új év mindig a friss kezdet ígéretét hordozza magában. Ha egyedülállóként párt keresel, könnyen érezheted, hogy ez az év lehet az, amikor végre rád talál a szerelem. De mielőtt belevetnéd magad az ismerkedésbe, fontos, hogy megfontoltan, reális elvárásokkal indulj - írja a Forbes.

Hagyd, hogy a szerelem rád találjon / Fotó: Unsplash.com

Hagyd, hogy magától jöjjön a szerelem

A nagy remények – például a tökéletes szerelem megtalálása – könnyen túl nagy nyomást helyezhetnek rád és a jövendőbeli partneredre. Inkább tekints minden találkozást önismereti lehetőségnek, és ne kényszerítsd bele magad egy ideális képbe, ne kergess vágyálmokat. Egy kutatás szerint a kapcsolatok kezdeti szakaszában gyakran magas az elégedettség, de idővel ez változhat, ahogy a párok kezdik kiismerni egymást, és ezzel közelebb kerülni a realitáshoz. Ezért ne várj azonnal tökéletességet!

Tanulj a múlt hibáiból

Azonosítsd a múltbeli kapcsolatok negatív mintáit, és tudatosan kerüld azokat! A Journal of Personality and Social Psychology folyóiratban megjelent egy kutatás, ami a „Michelangelo-jelenséget” vizsgálja, amely megmagyarázza, hogyan kerülnek az emberek kapcsolataik révén közelebb saját ideális énjükhöz. A kutatók azt találták, hogy ha a partnerek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek összhangban vannak egymás ideális énjével, akkor megerősítik és - úgymond - kiváltják egymásból ezeket a jó tulajdonságokat. Ugyanakkor vigyázni kell, mert ez néha arra késztetheti az embert, hogy olyan partnert válasszon, akinek a jellemzői egy régi kapcsolatára emlékeztetik, még akkor is, ha ezek a tulajdonságok negatívak.

Tudd, hogy mit (kit) keresel

Az egyértelmű célok és értékek meghatározása segít az ideális kapcsolat kialakításában. Tedd fel magadnak a kérdéseket: Mit értékelsz egy partnerben? Mik a határaid? Illik-e a kapcsolat a hosszú távú terveidhez?

Az új év lehetőséget ad arra, hogy tudatosabb és kiegyensúlyozottabb kapcsolatokat építs, de ne siettesd a dolgokat!