Gázolás Majosházánál: munkából hazamenet gázolták el a 22 éves Balázst

Hatalmas tumultus kerekedett az 51-es úton, a majosházi kereszteződésnél, miután az úttesten átrohanva elütöttek egy fiatal férfit. Információink szerint a 22 éves Balázst akkor gázolták el, amikor a férfi az egyik buszmegállóból a másikba próbált átsietni.

Balázst az 51-es úton gázolták el. A kereszteződés veszélyes, mert a buszmegállók az út két oldalán helyezkednek el / Fotó: Pexels (illusztráció)

Két megálló között gázolták el Balázst

A helyszínre azonnal odarohantak a mentősök is, akik rögtön megkezdték a férfi ellátását. Lapunk úgy tudja, hogy a férfi nem vesztette el az eszméletét, végig magánál volt az ellátás során, majd a kórházba szállítás idején is. Ezután azonban rögtön megműtötték, ugyanis eltört az egyik lába és az arca is megsérült. A helyiek elmondták, hogy a kereszteződés amúgy sem veszélytelen, ugyanis sem gyalogosátkelő, sem jelzőlámpa nincs - annak ellenére, hogy az út két ellentétes oldalán is egy-egy buszmegálló helyezkedik el.

Sokaknak át kell kelnie azon a forgalmas úttesten, mert a csatlakozó buszt csak így lehet elérni. Óvatosan kell itt átmenni. Nem lenne hátrány egy lámpa, vagy legalább egy zebra

- magyarázta egy helybeli férfi.

Úgy tudni, hogy Balázs is így akart tenni aznap: a férfi ugyanis éppen egy nagyon hosszú munkanap után indult volna haza, azonban ahhoz, hogy elérje a csatlakozó járatot, kénytelen volt átrohanni az úttesten. Információink szerint Balázsnak nem volt ismeretlen a környék. Jó ideje már, hogy napi rendszerességgel tette meg ezt az utat a munkahelyétől az otthonáig, így pontosan tisztában volt az útszakasz veszélyeivel is.

Mivel ezért mindig is félt ettől a helytől, minden óvintézkedést megtett, amit csak egy ember megtehetett: láthatósági mellényt viselt, emellett ki is volt világítva.

A kis híján tragikus átkelésnél a fiatal vélhetően rosszul mérte fel a távolságot közte és a közeledő autó között.

Úgy tudjuk, hogy Balázs jelenleg kórházban fekszik, a rendőrség pedig vizsgálja az eset körülményeit.