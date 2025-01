Horoszkóp: nehéz próbatételt hoz az együttállás 4 csillagjegynek, most kiderül köztük vagy-e

Sokakra ragyogó év vár 2025-ben a horoszkóp szerint, ám a januári bolygóegyüttállások előtte még kisebb-nagyobb kihívásokat gördíthetnek elénk. Az egész hónapot meghatározza a Vénusz-Szaturnusz együttállás, de legerőteljesebben január 18-án, szombaton érvényesül majd. A csodákra képes Illy Roland Tamás mágus és társa, Horváth Diána asztrológus elárulta, hogy 4 csillagjegy szülöttjeinek az univerzum üzenni fog.

Négy horoszkóp előtt fontos időszakot áll / Képünk illusztráció: Shutterstock

Nagyon fontossá válnak a kapcsolataink

- Ennek az együttállásnak az energiája a kapcsolatainkra, pénzügyeinkre és érzelmi stabilitásunkra egyaránt hatással lehet. Vizsgáljuk meg az értékeink, kapcsolataink és a felelősségvállalásunk minőségét! - árulta el a mágus, mire Diána aláhúzta:

Most végre mélyíthetjük, formálhatjuk a kapcsolatainkat, a pénz terén a fegyelmezettség, a tudatosság a fontos ezen a napon. A hosszú távú tervek, és megtakarítások kapják a fő szerepet

- jegyezte meg.

A Szaturnusz energiái akadályokat gördítenek elénk, de aki kiállja a próbát, jutalmat kap január harmadik hétvégéjén, és ez különösen igaz lesz 4 csillagjegy, a Bika, a Mérleg, a Bak és a Vízöntő szülötteire .

A Vénusz a Bika és a Mérleg uralkodó bolygója. A ritka bolygóegyüttállás energiáit ők különösen érezhetik a bőrük alatt.

- A Bika számára előtérbe kerülhetnek a mélyebb kapcsolati átalakulások, amelyek arra késztetnek minket, hogy felismerjük, mely kapcsolatok támogatnak minket, és melyek azok, amelyek hátráltatnak. A hosszú távú tervezés és a pénzügyi fegyelem, ami most számukra fontos – emelte ki Tamás.

A Mérlegeknek anyagi stabilitásra kell törekedniük.

Ez az időszak tanítja őket a felelősség és a szeretet egyensúlyának megtalálására. Tudatosság és kompromisszum számukra a kulcs a bolygóegyüttállás során. Vállalják a felelősséget önmagukért és a kapcsolataikért, mert ezzel hosszú időre stabillá válhatnak.

– említette meg Diána.

A páros szerint az univerzum üzenni fog a bolygóegyüttállás során / Fotó: Bors olvasó

Idő, türelem, önfegyelem - erre int a horoszkóp

A Bak jegyűeknek is önfegyelemre lesz szükségük.

- Most lehetőségük van a karrier és kapcsolatok terén tisztázni a pontos céljaikat. Most végre kiderülhet, mennyire tudnak gyökeret ereszteni, elköteleződni. Ne vállaljanak túl sokat, és ne irányítsanak mindent! Az idő képes nekik dolgozni, ha hagyják – mondta a mágus, mire Diána kiemelte: egy csillagjegy szülöttei előtt az újratervezés kapuja is megnyílik, rájuk mosolyog a szerencse.

Tegyenek rendet az életünk azon területén, ahol bizonytalanság vet árnyékot ránk. A szembenézés, és a nyílt gondolatok a legfontosabb. Ne tartsanak érzelmi távolságot, az őszinteség és az érzelmi közelség fenntartása segíthet abban, hogy megerősítsék kapcsolataikat.

– említette meg.