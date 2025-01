Időjárás: eddig tartanak ki a téli mínuszok és hatásaik

Egy nagyon kedvezőtlen időszak indul a napokban, mely során egy tartós anticiklon épül fel. A most lezajló időjárási folyamatokat még akkor is megérzed, ha azok nem a talaj közelében, hanem a magas légkörben történnek, főleg akkor, ha frontérzékeny vagy.

A télies időjárás még sokáig velünk marad / Fotó: Köpönyeg

„Csütörtökön kellemetlen lesz az időjárás, többek között a hideg éjszaka, a zúzmara, a köd, a fagypont közeli hőmérséklet, valamint a helyenként kialakuló hószállingózás miatt” – jegyezte meg dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint bár egészen nyugodtnak tűnhet az időjárás, ez egyáltalán nincs így.

Fontos, hogy nemcsak a talaj mentén kialakuló, hanem a magasabb légrétegekben zajló folyamatokat is számításba kell venni

- tette hozzá a meteogyógyász, miközben arról beszélt, hogy annak ellenére lehet érezni fronthatás jellegű panaszokat, hogy direkt fronthatás nincs.

Csütörtök délutántól egyre jobban kialakul a légnyomás növekedése, valamint a magassági melegedés, amit lent, a talaj közelében nem lehet majd érzékelni

- folytatta a szakember azoknak a hatásoknak kapcsán, melyeket az időjárás változásaira érzékenyek fognak tapasztalni: hirtelen vérnyomás emelkedés, vérnyomás ingadozás, rohamszerű fejfájás, hirtelen rosszullét, bizonytalanság érzet, szédülés, fáradékonyság érzékelhető. Ezek közül már egy is megnehezíti a napjaid, nem is beszélve arról, hogy a következő hetekben is hasonló időjárásra kell számíts.

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken folytatódik a felhős, borongós, szürke, helyenként tartósan párás, ködös idő. Északnyugaton átmenetileg megélénkülhet a szél néhol, így ott rövid időre kisüthet a nap. Legfeljebb szitálás, ónos szitálás, hószállingózás alakulhat ki néhol. Kora délután -2 és +3 fok közötti értékeket mérhetsz.

A hétvégén borongós, szürke, sokfelé tartósan párás, ködös időben lesz részed, csak a magasabb hegycsúcsainkon számíthatsz napsütésre. Helyenként szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. Még a kora délutáni órákban is fagypont körül alakulnak a maximumok.