Megfagyott a levegő Kispesten, drámai baleset történt

Összeütközött két gépkocsi a XIX. kerületi Ady Endre úton, a Templom térnél. A fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték a járművek áramtalanítását. Az egység mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre - írja a Katasztrófavédelem.

A Bors információi szerint az autóknak a villamos síneken keresztül kellett kikerülni a félre húzódott autókat. Az egyik autó eleje ráadásul nagyon durván összetört.