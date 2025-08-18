UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Megfagyott a levegő Kispesten, drámai baleset történt

Ady Endre út
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 09:05
Katasztrófavédelembaleset
Tűzoltók és mentősök már a helyszínen.
K. C.
A szerző cikkei

Összeütközött két gépkocsi a XIX. kerületi Ady Endre úton, a Templom térnél. A fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték a járművek áramtalanítását. Az egység mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre - írja a Katasztrófavédelem. 
A Bors információi szerint az autóknak a villamos síneken keresztül kellett kikerülni a félre húzódott autókat. Az egyik autó eleje ráadásul nagyon durván összetört. 

