Csuklyás rablók járják Pest vármegye házait, már a rendőrség is keresi őket

Ahogyana Bors írt róla először, rémisztő csuklyás alakok járják Pilisvörösvár utcáit. A pofátlan besurranókat az sem riasztotta vissza, hogy az egyik alkalommal áldozatuk felébredt, míg ők a szobáját nézték át értékek után. A Pest vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított a tettesek ellen.

Nem zavartatta magát a maszkos férfi. Fotó: olvasói

Felvette a kamera a rablókat

Információink szerint több áldozat is átadta a rendőrségnek azokat a kamerafelvételeket, amelyeken látszik, amint épp betörnek hozzájuk a maszkosok. Ezek közül többet a szerkesztőségünk is megkapott.

A módszerük majdnem mindenhol ugyanaz. Kifigyelik a házakat, majd az éj leple alatt besurrannak. Legtöbbször két férfi látszódik a felvételeken, akik átvizsgálják értékek után kutatva az udvart, a teraszt, majd a házat is. Az egyik áldozat éppen aludt, amikor egy maszkos alak besétált hozzá. Közvetlenül a feje mellől lopta el a pénzét és az okosóráját az éjjeliszekrényről a pofátlan tolvaj... Egy másik áldozattól majdnem félmilliót sikerült elvinniük.



Elemzik a nyomokat

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot, és kiderült: két büntetőeljárást is indítottak.

- Május hónapban – válaszadásunk időpontjáig – a Budaörsi Rendőrkapitányság két büntetőeljárást indított –Pilisvörösvár települést érintően - lopás bűntette miatt. Azok jelenleg is, ismeretlen tettes ellen vannak folyamatban. Kollégáink folyamatosan gyűjtik, elemzik és értékelik a nyomokat, mindent megtesznek az elkövető vagy elkövetők mihamarabbi azonosítása és elszámoltatása érdekében – írták.

Hajtóvadászat indult a rablók ellen. Fotó: olvasói

„Édesanyám fölött állt a csuklyás rabló”

Korábban a Metropolnak nyilatkozott egy helyi vállalkozó, Schaffer János, akihez szintén betörtek. A lapnak elmesélte, hogy a csuklyás rablók alaposan ráijesztettek 62 éves édesanyjára. Jánosékhoz a kapu átmászásával jutottak be a rablók, majd ezután törtek be a házba. A férfi édesanyja éjszaka fel is ébredt, találkozott az egyik maszkos férfival, ám azt hitte, hogy szobájában a fia áll fölötte, ezért visszafeküdt aludni. A kamerafelvételek visszapörgetése után derült csak ki a család számára, hogy ők is áldozatul estek a maszkosoknak. Tőlük szerencsére nem sikerült elvinniük végül semmilyen komoly értéket, de az eset akkor is rémisztő....