Épphogy elkapnak egy adathalász-hálózatot a rendőrök, szinte pillanatok alatt újak kerülnek elő. Egyikük most különös üzenettel bombázza lehetséges áldozatait. A csaló maffia tagjai látszólag jót akarnak és figyelmeztetni próbálnak, ám valójában egy ügyesen szőtt történettel akarnak becsapni.

A csaló banda egy magyar férfit próbált behálózni. Aljas a trükkel próbálkoznak Képünk illusztráció: Shutterstock

Álcázta magát a csaló banda

Sokszor hallani, hogy feltörték valakinek a Facebook-profilját és jó ideig még az áldozatnak sincs sejtelme arról, hogyan csinálták. Napok vagy akár hetek is eltelhetnek, mire végre az áldozat ki tudja nyomozni: egy Facebookos csalás, vagy éppen egy SMS-kód miatt lett átverés áldozata. November eleje óta az adathalászok a csalást egy újabb szintre emelték, most már nem csak az OTP, a Magyar Posta vagy épp a Microsoft nevével, hanem a Metáéval is visszaélnek.

Egy debreceni férfi november 18-án az egyik helyi nyilvános Facebook-csoportban riadóztatott amiatt, hogy előző nap kapott egy ál-Meta üzenetet. I. Péter egy ideje a Marketplacen hirdet különböző tárgyakat, köztük egy galambjelölő gyűrűszettet. A Marketplace, úgy látszik, nem csak a vásárlóknak, hanem az adathalászoknak is kész aranybánya. Péter portékáját ugyanis nemcsak a vevők szúrták ki, hanem a csaló banda is, amely rögtön rá is írt a férfire. Ez átverés a köbön: „a Facebook biztonsági csapatának” adták ki magukat!

Belefutottam egy új gyöngyszembe, ilyen még nem volt! Írt nekem a Facebook biztonsági csapata, a Facebook Security 2024! Woooow... Azért ez nem kispálya!

- írta meglepetten bejegyzésében Péter, akinek rögtön leesett, hogy blöff az egész.

Mutatjuk az üzenetet, amit a csaló banda küldött a Meta nevével visszaélve:

A csaló banda a Facebook biztonsági csapatának adta ki magát / Fotó: Bors olvasó

„Adatokat akartak tőlem!”

- Árulkodó volt a használt nyelvezet, nagyon hivatalosnak próbáltak tűnni. Nem lepett meg, egy pillanatra sem merült fel bennem, hogy valós üzenet lenne. Ez a csalás viszont nekem új volt! - mondta Péter.

A csalók azt állították a figyelmeztetésükben, hogy a férfi galambjelölő gyűrűs hirdetése megszegte a Marketplace általános szerződési felvételeit és vészesen ketyeg az órája: a figyelmeztetés szerint rövidesen törölték volna emiatt a Facebook-fiókját. Ekkor jött a lényeg, amit minden adathalász elsüt, amikor terjedni kezd egy újabb átverés a Facebookon.

Volt egy ellenőrző link, amiről azt hazudták, a segítségével elejét vehetem annak, hogy töröljék a fiókom. A személyes adataimat akarták!

- mutatott rá a debreceni férfi, aki szerencsére nem dőlt be a hamis történetnek, hanem rögtön jelentette az igazi Metánál a csalást, és tiltotta a csalókat. Nem sokkal később az eredeti Meta is jelentkezett Péternél, amikor pedig megnézte, mit írt neki a Zuckerberg-birodalom csapata, elképedt.