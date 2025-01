Anna csaknem 700 000 fonttól (342 millió forint) vált meg, mivel az AI-átverés miatt azt hitte, hogy a hollywoodi legendával, Brad Pitt-tel randizik, akiről úgy gondolta, hogy pénzre van szüksége a rákkezelésére. A szerencsétlen nő most nincstelen és hajléktalanként él.

Annát olyan kíméletlenül zaklatták a közösségi oldalakon, hogy törölte magát minden platformról. Az 53 éves nőt, amióta szerencsétlensége kiderült, "butának", "naivnak" és "hülyének" bélyegezték a trollok.

Anna minden készpénzét odaadta, miután azt hitte, a hollywoodi sztár rákos és a kórházi kezelésre nincs elég pénze. Állítólag a mesterséges intelligencia által generált képeknek köszönhetően meg volt győződve arról, hogy valódi személlyel kommunikál. A francia nő elmesélte, hogy beleszeretett a csalóba, amikor milliomos férjével való kapcsolata zátonyra futott, és a versek, valamint a romantikus gesztusok ragadták meg.

De most ügyvédje, Laurène Hanna azt mondta, Anna kétségbeesetten próbálja visszaszerezni a pénzt, miután hajléktalan lett és teljesen összetört. A párizsi székhelyű Hanna asszony így nyilatkozott: "A szerelmi csalások az interneten nem újkeletűek. Anna valóban nem az egyetlen. Ügyfelemnek szüksége van arra, hogy értelmes tanácsokat kapjon és megőrizhesse a méltóságát." Először is Anna bankját perelték be, amiért engedélyezte, hogy ellenőrizetlenül hatalmas összegeket küldjön tengerentúli számlákra.

Annát az Instagramon kereste meg egy nő, aki azt állította, hogy Brad Pitt édesanyja. Másnap magától "Brad Pittől" kapott üzenetet, hogy az édesanyja már sokat mesélt róla. Akkoriban éppen válófélben volt a férjétől, így amikor a férfi kedves szavakat, verseket kezdett neki írni, teljesen levette a lábáról.

"Olyan kevés férfi ír ilyesmit. Nagyon tetszett, akivel beszélgettem. Tudta, hogyan kell bánni a nőkkel, hogyan kell értékelni minket és ez nagyon imponált" - vallotta be. Elárulta, hogy voltak gyanúi, és eleinte azt hitte, hogy a fiók hamis, de miután minden nap üzent, és mesterséges intelligencia által generált fényképeket és videókat kapott a sztárról, jobban megnyugodott. Aztán jöttek a bevált dumák, hogy ajándékot akar küldeni Annának, de ahhoz vámot kell fizetnie, és ebben tudna-e segíteni neki a nő. Amikor pedig Anna bevallotta, hogy a milliomos férjétől a válás után tetemes pénzösszeget vár, a csaló megemelte a tétet és már rákkezelésre kért pénzt. Anna pedig készséggel adott is...