Újabb borzalmat éltek át a megölt Till Tamás szülei: ellopták a sírról a legkedvesebb emléküket

Vigyáznom kellett a páromra, nehogy összeessen, így én is láttam mindent. Katalin a fiunk mellé tette azt a plüsskutyát is, amit Tamáska annyira szeretett, hogy vele is aludt. Most már mindig együtt lesznek. Nem tudom elmondani, mekkora fájdalmat éltem át a halott kisfiam látványa miatt