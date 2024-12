Fordulat a Till Tamás-ügyben: körözést adott ki a rendőrség a gyilkos ellen

Közel negyed évszázaddal ezelőtt, 2000 májusában veszett nyoma az akkor mindössze 11 éves Till Tamásnak. A fiú utáni nyomozás hosszú éveken keresztül egy helyben toporgott, mígnem idén nyáron a hatóságok egy holttestre bukkantak, amiről később bebizonyosodott: az eltűnt fiú maradványai. A bajai gyermeket a hétvégén temethették el szülei, akik kedden újabb sokkoló hírt kaptak: ekkor jelentette be ugyanis a rendőrség, hogy nem csak megtalálták a gyilkost, de az be is ismerte tettét: a ma már negyvenéves bajai férfi azonban a gyilkosság idejekor még csak 16 éves volt, így a büntethetősége 15 év után elévült, azaz szabadon kellett, hogy engedjék.

Till Tamást a hétvégén temették el Fotó: Kovács Dávid

Mégsem évül el a gyilkosság? Fordulat Till Tamás ügyében

Mondanunk sem kell, az elévülés ténye szinte egy emberként háborította fel az országot. A Fidesz már szerdán bejelentette, hogy törvénymódosítást nyújtanak be, hogy ne évüljön el egy gyilkossági ügy sem, most pedig a rendőrség oldaláról derült ki, hogy a bajai Fehér Jánost emberölés miatt körözik – szúrta ki a Ripost. Ő az a férfi, aki korábban a Till-gyilkosság gyanúját két, azóta elhunyt férfira terelte, ám később maga vallotta be a szörnyű igazságot. Eddig úgy lehetett tudni, nem vonhatják felelősségre amiatt, hogy megölte Till Tamást, hiába vallott tettéről szörnyű részletességgel, most azonban mégis úgy tűnik, hogy igen.

Fehér János körözése itt tekinthető meg.

Frissítés: az Ügyészség közleményt adott ki a Till Tamás-gyilkosság kapcsán, melyben kifejtik: minősített emberölésnél, mailyen a Till-ügy is, nincs elévülés.

"Az ügyészség álláspontja szerint nem évült el a Till Tamás sérelmére elkövetett emberölés. Az ügyészség álláspontja szerint az el nem évülő bűncselekmények esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt. A Till Tamás sérelmére 2000. május 28-án elkövetett minősített emberölés bűntette miatt felderítési szakban folyamatban lévő büntetőeljárásban a főügyészség – az elkövetéskor és a jelenleg hatályos jogszabályok értelmezése során – arra a következtetésre jutott, hogy az el nem évülő bűncselekmények, így a minősített emberölés esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt. Ebből következően, ha valaki fiatalkorúként követ el minősített emberölést, az ugyanúgy nem évülhet el, mintha azt felnőttként valósította volna meg.