Már a temetésre készítették elő: a ravatalozóban tért vissza a halálból a néni

Akármennyire is tagadjuk, a halál minden ember számára kissé rémisztő. Vannak, akik rettegnek attól a naptól, amikor majd földi életük véget ér, vannak azonban olyanok is, akik csak egy állomásnak tekintik a végső megpihenést, és hiszik, hogy utána valahol valamilyen formában folytatjuk az örökké tartó fejlődésünket. Mindazonáltal a halál akkor is rémisztő tud lenni, hiszen roppant végleges, és senki nem tudja biztosan, mi van azon túl. Vagy mégis? Vannak olyan emberek, akinél már beállt a klinikai halál, mégis visszatértek az életbe. Ezek az emberek - állításuk szerint - megjárták a túlvilágot, és látták azt, ami odaát vár bennünket. Vannak, akik emlékeznek, mit láttak, és vannak, akik nem. És vannak, akik beszámolnak arról, hogy milyen volt, és vannak, akik nem. Egy bizonyos: egy idős nénit halottnak nyilvánították és hullaházba szállították, később azonban újraéledt.

A néni visszatért a halálból

A spanyol hatóság azonnali nyomozást rendelt el annak az idős néninek az ügyében, akit halottnak nyilvánítottak, később azonban mégis kiderült róla, hogy él. Mallorcában helyezték volna örök nyugalomra, már elő is készítették a testet, már vitték is volna a temetésre, amikor egyszer csak arra lettek figyelmesek az ott dolgozók, hogy mozgatni kezdi az ujjait. Először nagyon megrémültek, hiszen az orvosi jelentés egyértelműen halottnak nyilvánította. A szalonban azonban meggyőződtek róla, hogy a néni él, ezért azonnali hatállyal visszavitték a kórházba, ahol igazolást nyert az, hogy a néni él - írja a Mirror.