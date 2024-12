Egy hónapja senki sem látta Ritát: vajon előkerül valaha is?

Közel egy hónap: ennyi ideje senki semmit nem tud az ózdi Ritáról. a 41 éves nőt 2024. november 7-én, egy csütörtöki napon látták utoljára. azóta nem adott életjelet magáról, és senki nem is tudja, hová tűnhetett. Noha a rendőrség is kereste, eddig nem jártak szerencsével, így most a lakosság segítségét kérik, hátha valaki tud valamit róla. Rita megközelítőleg 160 centiméter magas, vékony testalkatú, barna haja vállig érő, szeme szintén barna, a bal alkarján egy barna színű, kör alakú anyajegy látható. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.

Az Ózdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható személlyel kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.