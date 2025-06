Nem csillapodnak a kedélyek: Fecső Judit megint betámadta az exférjét

Fecső Judit életveszélyben

Az exfeleség korábban a Borsnak adott interjújában elmesélte, hogy nagyon súlyos fenyegetéseket is kapott, sokan próbálnak beleszólni az életébe és kihasználni azt, hogy egyedülálló anyuka. „A fenyegetések arról szólnak, hogy megölnek engem is és a lányomat is, ki se menjek az utcára. Szabi azt írta nekem, hogy odajön, megb.sz engem és a kutyáimat is, meg a szomszédaimat is, amiért még fizetnem is kell, mert ő már luxus kategória és mekkora szerencsém, hogy gazdag vagyok. Ezeket a szavakat ő írásba adta nekem”- nyilatkozta akkor. Fecső ugyanakkor nem fél senkitől, még annak ellenére sem, hogy nemrég követőitől kért segítséget, mert sürgős műtétre szorul.