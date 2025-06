/„Albérletről albérletre jártunk” – háromgyermekes, egyedülálló anyukának segített a TV2 Újratervezés csapata

Szinte minden reményét elvesztette Zombák Anita, de a TV2 Klub Újratervezés című műsorának a csapata mentőövet dobott neki és a gyermekeinek. A 37 éves anyának három gyereke van, a 13 éves Dominik, a 9 éves Hanna, és a 2 éves Belián. A két nagyobb gyerek édestestvérek, a kisfiú, a fél testvérük. Az asszony a kicsi apjával tervezte az életét, ám kapcsolatuk zátonyra futott. A férfi a pici születése után, egyszer csak otthagyta őket, azóta nem érdeklődik a gyereke iránt. Nagyon sokat vitatkoztak a gyerekek előtt is. Anita azt mondja, bántotta is őt a volt párja. Anita sokat szenvedett, a sok stressztől pánikrohamai voltak, volt, hogy el is ájult. A nehéz időszakban a legidősebb fia, Dominik volt a támasza. Vett egy nagyon romos házat, amit elkezdtek felújítani, de egyedül nem tudta befejezni.

Anita és gyerekei. Hihetetlen öröm érte a családot, miután az Újratervezés stábja náluk járt Fotó: TV2

Anitáék élete az Újratervezés előtt: „Albérletről albérletre jártunk”

Se ház, se apuka, se férj. A házat egyedül, a mosodai fizetéséből nem tudta felújítani és az akkori állapotában lakhatatlan volt, ezért albérletbe kényszerültek. Minden vágyuk volt, hogy a saját házukban zavartalanul élhessenek.

"A műsor előtt egy nagyon pici kis albérletben éltünk a gyerekekkel, ahol nem volt egyszerű; két év alatt többször kellett költöznünk, albérletről albérletre jártunk. Volt, ahonnan el kellett mennünk és volt, ahol mi nem éreztük jól magunkat" – mesélte a Borsnak az édesanya.

A ház a felújítás előtt Fotó: TV2

„Innen már senki nem tesz ki minket”

Anita elmondhatatlanul hálás a műsor csapatának, hogy rendbe hozták az otthonukat.

„Nincs ennél jobb érzés. Nem kell albérleti díjat fizetni, így több programot szervezhetünk a gyerekekkel és nem okoz nehézséget a hó vége. A gyerekeket is jó boldognak látni. Számomra nyugalmat és a biztonságot adott a műsor. A gyerekek nagyon örülnek a külön szobának és annak, hogy végre a saját házunkban élhetünk, tudják, hogy nekem is könnyebb. El nem lehet mondani, hogy mekkora teher esett le rólam. Örömmel tölt el a tudat, hogy innen már senki nem tesz ki minket.”

A nézők hétfőtől péntekig 21:30-tól követhetik nyomon Anita és gyermekei sorsát a TV2 Klubon, és péntek este az is kiderül, milyen lett az újjávarázsolt otthonuk.