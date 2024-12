Hosszú idő után felébredt a kómából az édesapa: elmondta, mit látott odaát

Elmondása szerint egy sötét helyen volt, és egy csatorna mellett állt. Rendszeresen hallott valamilyen furcsa motoszkálást, mintha valamilyen állat lépkedte a sötétben. Hamarosan rádöbbent, hogy ez minden bizonnyal egy kutya. Később meg is pillantotta a fekete kopószerű kutyát, amely különös szemekkel fürkészte őt, és mindig egyre közelebb araszolt felé. Később megláttott egy nagy, fekete orosz babát is, amelyről az volt a benyomása, hogy ő uralja ezt a helyet. A csatorna fölött volt egy téglahíd is, amelyen sötét alakok álltak, és villogó szemekkel nézték őt.