Megdöbbentő jelenség: Kis Grófo édesapja üzent a túlvilágról

December 3-án volt immár négy éve, hogy koronavírus fertőzésben elhunyt Kis Grófo édesapja, a roma zenei világ koronázatlan királya, idősebb Grófo Kozák László, vagy ahogy mindenki ismerte, Nagy Grófo.

Kis Grófo csak a Borsot engedte be biatorbágyi házába (Fotó: Bors)

A kiemelkedő tehetségű zenész fia, Kis Grófo csak a Bors kameráinak mesélt őszintén édesapja elvesztéséről. Az ország Bulibárója beengedte munkatársunkat biatorbágyi rezidenciájába, ahol őszintén mesélt arról, hogyan ápolja a család Nagy Grófo emlékét.

– Négy éve már, hogy édesapám elköltözött az Úrhoz. Konkrétan ezt nem lehet elfogadni, próbálunk együtt élni ezzel az egész dologgal

– kezdte a Borsnak a mulatós sztár, aki állítja: édesapja megérezhetett valamit a közelgő halálából, a 49. születésnapja után ugyanis furcsán kezdett viselkedni.

– Akármikor az ötvenedikről beszélt, nagyon sírt. Nagyon meg szerette volna érni. Ő egy lelkis ember volt egyébként. Mondtam neki, hogy ne aggódjon, azt is megtartja neki a család, és ezer fős lesz. Úgy is gondolta, hogy akit a pályafutása alatt ismert és jóban volt, mindenkit meg szeretett volna hívni a fiataltól az idősebbig. Ezer, ezerkétszáz ember lett volna ott, még meg is tervezte, ki hová fog ülni, lerajzolta, még a sportcsarnokot is kiváltotta, és akkor sajnos novemberben kórházba került, és decemberben történt meg a baj

– sóhajtott Kis Grófo.

Kis Grófo rendszeresen lépett fel az édesapjával (Fotó: Facebook)

Minden nap az emlékezésé Kis Grófo családjában

A Bulibáró a Borsnak elárulta: nem telik el úgy nap, hogy ne gondolna az édesapjára, a gyerekei pedig rendszeresen kérik, hogy meséljen nekik a nagypapáról, vagy ahogy ők hívák: a tatáról.

– Nincs olyan nap, hogy az ő dalát ne tegyük fel legalább egyszer, kétszer és akkor köztünk van. Minden vasárnap kötelező nálunk a vasárnapi káposzta, a töltött káposzta. Mert ugye ő is mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a gyerekek ott üljenek a családi asztalnál. És akkor volt töltött káposzta, sütemények, az egyik menyecske hozta a pacalpörkötet, igazi kis karácsony volt minden vasárnap. Őszinte leszek, édesapám főztje eleinte jobban ízlett mint a feleségemé – árulta el az énekes.