A médium is megszólalt az elmúlt napok UFO-észleléseiről: "azt akarják, hogy tudjunk róluk"

A Bors már szántalan cikkben megírta, hogy a földönkívüliek stratégiát váltottak, és nagyban megváltozott a magatartásuk. Ezeddig az emberek kételkedtek a létezésükben, mert csak ritkán lehetett őket látni, és alakjukat mindig homály fedte. Mostanában azonban nyílt őszinteséggel kezdenek el lebegni nagyvárosok fölött, és meg sem próbálják eltitkolni, hogy itt vannak. Mintha a megfigyelési szakaszból a támadó szakaszba léptek volna. Uri Geller, a világhírű mentalista most elmondta, hogy mit üzenhetnek nekünk az idegenek az elmúlt hetek viselkedéseivel.

Már nem rejtőzködnek, mindenki láthatja őket

Arról a Metropol számolt be, hogy New Jersey fölött már-már gyökeret verek az űrhajók. Többször is látták ugyanis az éjszakai égbolton a különös masinákat villózni, és rejtélyesen a város fölött lebegni. Azóta 12 megyében is láttak hasonló fényeket, egy pedig közös bennük: mind katonai bázisokhoz közel helyezkedtek el. Az Egyesült Államok kormánya - úgy tűnik - halálra rémült és tehetetlen ezekkel a gépekkel szemben. A hivatalos kommunikáció szerint ezek drónok, és talán Iránból küldték. Uri Geller szerint azonban ez nevetséges.

Uri Geller ugyanis rámutatott, hogy amennyiben egy idegen ország drónjai lennének, már rég kilőtte volna őket a légierő, és nem csak a fejét vakargatná a katonaság. Egészen bizonyos, hogy nem ember alkotta gépek ezek, ezért nem tudnak vele mit kezdeni a szakemberek. A 77 éves mentalista szerint ezeket a drónokat az idegenek küldték, hogy megfigyeléseket végezzenek, és hogy egyértelműen az emberke tudtára juttassák, hogy itt vannak, hogy el fognak jönni, és nem félnek tőlünk.

Ez erőfitogtatás. Figyelmeztetés, hogy nekik sokkal jobb technológiájuk van, mint nekünk, és könnyen elbánnak velünk. Nyilvánvaló, hogy at akarják, hogy lássuk őket, és úgy gondolom, egyre tagadhatatlanabbá teszik a jelenlétüket

- írja Uri Geller.