Riasztásokkal indul a hét második fele, nem kímél a szeles időjárás

Mintha nem tudná eldönteni az időjárás, milyen évszakot akar. Napsütés, eső, köd, hó és még erős szelek is jönnek a hét második felében.

Mintha megzavarodott volna az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Csütörtökön reggel ködfoltos és rétegfelhős időre lehet számítani, de a délután akár több órás napsütés is lehet. Erre a napra a HungaroMet oldala citromsárga figyelmeztetést adott ki Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére a tartós sűrű köd miatt, így érdemes lesz óvatosan vezetni a reggeli órákban. Estefelé újra felhős idő lesz és nyugaton még esőre is lehet számítani az éjszaka folyamán. Napközben 10 fok közüli hőmérsékletekre lehet, majd számítani.

Pénteken borult idő lesz, több helyen is lehet, majd esőre vagy záporesőre számítani. Az északnyugati szél meg fog erősödni és, akár még viharossá is válhat, ezért erre a napra citromsárga figyelmeztetést adtak ki Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyére, ahol akár 70 km/h-t is meghaladó szelek is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 6-7 fok közülire fog lecsökkenni.

Szombaton sok napsütésre lehet majd számítani, de elvétve záporok vagy hózáporok is előfordulhatnak. A fagyos reggeli órák után 5 fok körülire emelkedik a hőmérséklet, de az északnyugati szelek továbbra is maradnak - írta a Köpönyeg.