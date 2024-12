Gyászba borult az ország, áldozatot követelt a hétvégi vihar

Tragikusan hasonló körülmények között veszítette életét egy másik férfi is vasárnap Erdingtonban. A Metro magazin arról írt hétfőn, hogy Paul után egy másik férfi is elhunyt, miután az autójára egy fa dőlt Erdingtonban. A kiérkező mentősök megpróbálták újraéleszteni a szerencsétlenül járt sofőrt, azonban már nem jártak sikerrel. A Darragh vihar tombolása után most gyászba borult a szigetország.