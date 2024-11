Szédülés és látászavar - és nem is ez a legrosszabb az átvonuló ciklonban

Pénteken is folytatódik a megterhelő időszak, mely napok óta komoly problémákat okoz a legtöbb embernek. Ez továbbra is az éppen átvonuló ciklon, valamint a néhol előforduló szélviharok hatásai miatt van - hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Szélviharokra számíthatsz a napokban (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Reggelente még hideg, nyirkos, párás, ködös idő várható, ami megterheli a keringési rendszert. Ennél fogva nemcsak a kopásos ízületi problémákkal küzdők számára lesz nehéz a mostani időszak

- jegyezte meg a meteogyógyász. Északnyugaton, nyugaton már a hidegfront posztrfrontális hatásai érvényesülnek. A görcsös folyamatok okoznak majd számos problémát, valamint a vérnyomásra is negatívan hatnak.

Mindezt súlyosbítja, hogy erős, viharos széllökések és szélvihar vár rád, ami komoly idegrendszeri terhelést jelent. Bizonytalanság, szédülés, homályos látás lesz időszakos az arra érzékenyek számára

- folytatta a szakember, aki szerint keleten a közeli kettősfront hatása érvényesül.

Dr. Pintér Ferenc emellett arról is beszélt, hogy a pénteki, valamint az azt követő napok során várhatóan gyakoribbá válnak a rosszullétek, a görcsös folyamatok és a pánikszerű reakciók, amire még az esetleges hózáporok is rátehetnek egy lapáttal. Az ország egyes részein ugyanis akár csapadék is hullhat, sőt, ez egyes esetekben hó formájában történik majd meg.

Néhol napokig számíthatsz szélviharra

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton északon, északnyugaton és nyugaton sok napsütésre számíthatsz, máshol viszont időnként több felhő lesz az égen. Kezdetben helyenként a Dunántúl déli tájain, délután pedig elszórtan délkeleten alakulhat ki kisebb eső. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi, északkeleti szél. Hajnalra a szélcsendesebb tájakon pára, köd képződhet. Kora reggel -3 és +3, napközben 5 és 9 fok közötti értékeket mérhetsz.

Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatsz, de a Dunántúlon és délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Csapadék sehol sem várható. Már csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Reggelre több tájegységünkön is pára, köd képződhet. A csúcshőmérséklet 7 és 11 fok között alakul.