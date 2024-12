Egy világ néz most döbbenten: Baba Vanga jóslata ismét valóra vált, pokoli idők jönnek

Nagyon sokan álmodoznak arról, hogy megvan a képességük látni a jövendőt. Az egyszerű halandó számára ez az elképzelés rettenetesen vonzó. Ó, hiszen ki ne akarná tudni, mit rejteget a holnap, és miképpen alakítsuk a jelenünket, hogy ezzel a legjobb jövőt biztosítjuk? Ha pedig bizonyos dolgok elkerülhetetlenek a jövőben, akkor már időben fel lehet rá készülni, ha tudjuk, mi következik. A jövendőlátás azonban átok is lehet. Sok-sok olyan eljövendő borzalmat látnak, amiket nem tudnak megakadályozni, és ha figyelmeztetik az emberiséget, hát kinevetik őket, hogy bolondok. Ti szegények, Ti világ Kasszandrái! Baba Vanga jóslatait azonban még a szkeptikusok sem vehetik félvállról, hiszen prédikációinak 85%-a valóra vált. Amit pedig 2025-re jósolt, az mindenkit megdöbbent.

Baba Vanga rémisztő jövőt látott

Baba Vanga, a Balkán Nostradamusa számtalan katasztrófát látott meg előre, így például a Szovjetunió felbomlását, a csernobili katasztrófát, Sztálin halálát, a szökőárakat, de még szeptember 11-et is. Arról már írtunk, hogy most egy újabb jóslatáról tűnik úgy, hogy hamarosan beigazolódik, most azonban részletek derültek ki.

Ahogyan már megírtuk, Baba Vanga a következőket mondta:

Amint Szíria elesik, számítsunk egy nagy háborúra Nyugat és Kelet között. Tavasszal háború kezdődik keleten, és megkezdődik a harmadik világháború. Egy háború keleten, ami elpusztítja a nyugatot

- fogalmazott Baba Vanga.

Nos, Szíria elesett, s előreláthatóan tömegek fognak jönni menekültként Európában. A látnok úgy fogalmazott, hogy mindezek után Putyin lesz a világ ura, a nyugati világ jelenlegi formájában pedig nem létezik majd tovább. S valóban, minden jel erre mutat. Ukrajna hamarosan kifogy a támogatásokból. Legfőbb pártfogójuk Biden kormánya volt, minthogy azonban idén Trump nyerte a választást, a támogatások előreláthatóan megszűnnek. Ha pedig nincs pénz, nincs háború.

Mindezek alapján úgy tűnik, Baba Vanga következő jóslata is beteljesül, és a nyugati világ teljesen átalakul majd - írja a DailyStar.