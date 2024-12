A világhírű látnok szerint már csak hónapjaink vannak hátra a nagy háborúig

Az elhunyt bolgár médium Baba Vanga 25 évvel a halála után is megtudja lepni az emberiséget. A vak látnok - aki megjósolta a 9-11-et, a Brexitet és más globális katasztrófákat is - a 90-es években több kijelentést is tett a következő évtizedekre és ezek mondanunk sem kell, nem éppen vidám jóslatok voltak. A médium látomásai ugyanis arra engednek következtetni, hogy néhány hónap múlva kitörhet a harmadik világháború.

Baba Vanga szerint tavasszal elkezdődhet a harmadik világháború /Fotó: Pexels.com

A DailyStar számolt be róla, hogy a "balkáni Nostradamusnak" is nevezett nő az 1996-os halála előtt azt jósolta, hogy Szíria bukása fogja kirobbantani a harmadik világháborút.

Ezzel kapcsolatban pedig szomorú tényekről is beszámolt a lap, elárulták, hogy puskaporos hordóvá változott az ország, miután szíriai felkelők ezrei támadták meg, majd foglalták el Aleppó nagy részét. A felkelők vezetője Hayat Tahir al-Sham pedig átvette az irányítást a nemzetközi reptér felett.

Amint Szíria elesik, számítsunk egy nagy háborúra Nyugat és Kelet között. Tavasszal háború kezdődik keleten, és megkezdődik a harmadik világháború. Egy háború keleten, ami elpusztítja a nyugatot

- fogalmazott Baba Vanga a jóslatában, majd hozzátette -