Baba Vanga félelmetes jóslata került elő, hamarosan elkezdődnek a világvége eseményei

A néhai vak, bolgár médium még 1996-ban veszítette életét, azonban jövendölései még napjainkban is gyakran megvalósulnak. Sok jóslatát csupán a halála után tudtak csak értelmezni az emberek, így a megtörténésük után eszméltek csak rá, hogy Baba Vanga előre látta az emberiség sorsát. Néha azonban a fordítóknak és a látnok rajongóinak hála időben tudjuk megérteni a szavait, így történt akkor is, amikor kiderítették a kutatók, hogy 2023-ra napviharokat jósolt Baba Vanga, és most már tudjuk, hogy valóban hatalmas napkitörések támadták meg a Földet a tavalyi év során.

Baba Vanga az emberiség sorsát alakító eseményeket előre látta /Fotó: Twitter (X)

Most az Unilad arról számolt be, hogy újabb részletek derültek ki Baba Vanga jóslataiból, most a 2025 évre tett jövendölései kerültek terítékre, amelyek tele vannak ijesztő kijelentésekkel.

Bár egy néhány évvel korábbi jóslatában a látnok azt állította, hogy az általunk ismert világ csupán 5079-ben fog véglegesen elpusztulni, véleménye szerint az apokalipszis első lépései 2025-ben fognak kezdődni. A jósnő szerint ugyanis a jövő évben egy európai konfliktus veszi kezdetét, amely tönkreteszi a kontinens lakóinak életét.

A következő évre más drasztikus eseményt nem jósolt Baba Vanga, azonban néhány évvel később 2028-ra azt állítja, hogy az emberek felfedezhetik a Vénusz bolygót, mint energiaforrást, 2033-ra pedig állítólag teljesen elolvadhatnak a sarki jégsapkák, ha hihetünk a bolgár jós kijelentéseinek.