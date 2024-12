Az életéért küzd a népszerű magyar kapus: „Villámcsapásként ért a szörnyű diagnózis”

Szinte pontosan két évvel ezelőtt, friss házaspárként, a családtervezés kellős közepén érte Kovács Gábort és családját a hír, hogy Gábornál - aki néhány hónappal korábban "tökéletes" vérvéleménnyel tért haza - mindössze 37 évesen, végstádiumú rákot diagnosztizáltak. A család most segítséget kér, ugyanis minden tartalékukat kimerítették. A magyar exkapuson azonban egy speciális terápia, a dendritikus sejtterápia segíthet, melynek ára 40 ezer euró.

A volt kapusért rengetegen összefogtak, a 40 ezer euróból 18 ezer már megvan Fotó: GoFoundMe

40 ezer eurós terápia segítene a volt magyar kapuson

Villámcsapásként ért minket a szörnyű diagnózis. Attól a pillanattól kezdve mindketten harcoltunk - mert ez volt a közös küzdelmünk, az első naptól az utolsóig. Miután kitaláltuk, mi vár ránk, mindent megtettünk, ami emberileg lehetséges volt, sőt még többet is tettünk Gábor egészségéért. Közel másfél évig stabilan tudtuk tartani ezt a helyzetet. Most azonban elérjük határainkat, és további támogatásra van szükségünk

– írja Gábor és felesége, Erzsébet a közösségi finanszírozási kampányról szóló oldalukon.

– Sajnos az eddig elérhető orvosi terápiák csak korlátozott mértékben tudtak segíteni rajtunk, ezért kerestük a további lehetőségeket. Reményünk most az úgynevezett dendritikus sejtterápiában rejlik. Ez a rákos betegek immunterápiájának speciális formája, amely 2011 óta elérhető. Gábor megfelel a terápia kritériumainak, és részt vehet benne. De sajnos ez a kezelés sokba kerül, amit jelenleg egyedül nem engedhetünk meg magunknak – írja a magyar család kétségbeesve.

A volt kapus súlyos betegséggel, végstádiumú rákkal küzd Fotó: www.fupa.net

„Segíts, hogy még sok karácsonyt tölthessünk együtt"

A család most ebben kéri az emberek segítségét, hogy összegyűljön a 40 ezer eurós összeg és Gábor esélyt kapjon a gyógyulásra.

Segíts, hogy fenntartsuk a reményt, hogy még sok karácsonyt tölthetünk együtt, és hogy az elkövetkező ünnepeket a szeretet fogja jellemezni. Hálásak vagyunk minden támogatásért, imáért és bátorításért Gáborért

– írják. Az összegnek már a 45%-a összegyűlt, azaz 18 ezer euró (december 18-án, 13:23-ig), de az idő ilyen súlyos betegség esetében mindig kevés. Gábor 2010 és 2013 között volt a TSV Gräfelfing kapusa. Az FT Starnbergnél töltött pihenő után 2016-ban az SV Neuperlachban fejezte be amatőr labdarúgó-pályafutását. Most volt csapata is megosztotta gyűjtésének hírét, hogy minél több emberhez eljusson a segítséget kérő magyar férfi betegségének a híre. Gáborékat ezen a linken elérhető oldalon keresztül lehet támogatni.