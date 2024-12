A Below Deck Down Under egy rendkívül nagy sikereknek örvendő ausztrál reality, amely azt mutatja be, hogy hogyan élnek azok a munkavállalók, akik egy luxusyachton dolgoznak. Az ausztrálok valósággal megőrülnek a sorozatért, így tehát sokak kedvence az egyik főszereplő, Jason Chambers. Sajnos azonban most rossz hírt jelentett be: Balin csúnyán leégett és bőrrákja alakult ki. Azonnal megkezdték a kezelését, a színész mindazonáltal felhívta a figyelmet arra, hogy az erős napsugárzás ellen mindig jól kell védekezni - írj a a Mirror.