Összeállt a vészforgatókönyv: az aszteroida becsapódásáról számoltka be a tudósok

Az ember gyakran nem gondol bele abba, hogy az élet milyen sérülékeny kincs. Természtesnek vesszük, hogy megkaptuk ajándékul, és nem gondolunk bele abba, hogy mennyire rövid, és mennyire kell vigyázni az épségére. Azok, akik belegondoltak ennek fontosságába, nem szeretnék elpazarolni az idejüket, éppen ezért olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek fontosak és maradandók lehetetnek, vagy minden alkalmat megragadják a szórakozáshoz. A tudatos emberek az egészségükre is nagyon odafigyelnek, hogy minél jobban megbecsüljék azt, amit kaptak. Sajnos azonban vannak olyan külső tényezők, amelyek alapjaiban határozzák meg az életünket, és amelyekre nincs befolyásunk. Ilyenek azok a monstrumok is, amelyeket a világűr tartogat a számunkra.

Nem biztos, hogy az emberiség túlélné egy nagyobb aszteroida becsapódását

Az aszteroidákban különösen nagy fenyegetést lát az emberiség, ennek pedig részben az az oka, hogy a Föld előző birtokosait, elődeinket, a dinoszauruszokat is egy nagy becsapódás pusztította ki. Jóllehet a kutatások szerint már a katasztrófa előtt is folyamatosan csökkent az egyedszámuk, azért az bizonyos, hogy a hirtelen kihalásukért az aszteroida volt a felelős.

Sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon mi történne a Földdel, ha egy ekkora aszteroida ismét becsapódna. Nos, hatalmas sebességgel csapódna a földbe, így nagy mennyiségű port és törmeléket hozna létre, amely hosszú időre elzárná a napot a bolygónktól. Mivel maga a becsapódás nagyobb erejű, mint 10 milliárd atombomba, ezért már ebben is sokan meghalnának. A becsapódási zóna kb. 1500 km-es lenne, itt nagyjából senki nem élné túl. A szökőárak következtében a távolabb élő emberek többsége is meghalna, megfulladna, így tehát 48 órán belül a Föld lakossága 2 milliárdra csökkenne. Az egyetlen esély a túlélésre az, ha föld alatti bunkerekben tömbösülnénk. Egyes kutatások szerint a legjobb hely a túlélésre Új-Zéland, most azonban arra figyelmeztetnek, hogy éppen ezért ott túlságosan sokan lennének, így az is veszélyes hellyé válna - írja a Ladbibile.