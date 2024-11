Mindenki szeretné tudni a jövőt: az persze más kérdés, hogy miként igyekszünk a megismerhetetlen birtokába jutni. Van, aki csak a tudományos előrejelzésekben bízik, más a találgatásokat is szívesen meghallgatja. Van, aki szerint Nostradamus és más jövendőmondók jóslatait is érdemes figyelembe venni, hiszen sok esetben bizonyultak sikeresnek az események előre látásában. És olyan is akad, aki előszeretettel fogyasztja azon TikTok-tartalomgyártók videóit, aki azt állítják magukról: számukra mindez már a múlt, hiszen ők maguk ezeket már átélték. Ilyen állítólagos időutazó az Eno Alaric néven futó illető is, akinek jövendölései ugyan gyakrabban mennek mellé, mint nem, ennek ellenére hatalmas népszerűségnek örvend a videómegosztón.

Vajon hihetünk a jóslatnak? Ha igen, nem sok jó vár ránk 2025-ben Fotó: Pixabay

Nyugtalanító jóslat 2025-re: vajon hihetünk a jövőlátónak?

Lássuk, mit Ígér az állítólagos időutazó 2025-re!

2025. január 20.: Bolygónk külső héjat kezd el növeszteni, mely egy idő után majd a föld alá kényszeríti az emberiséget. Ez a folyamat, amely egyszer már lejátszódott, végül az emberiség végét jelenti majd.

2025. január 27.: Brutális, soha nem látott erejű tornádó söpör végig Texason.