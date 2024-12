Most ismerte be a NASA: nem kerüli ki a Földet a stadionméretű aszteroida

A NASA egy hatalmas méretű aszteroidát regisztrált, amely nagyjából akkora lehet, mint egy stadion. Most azt is elárulták, hogy nem fogja teljesen kikerülni a Földet, és bizony a hét során meglehetősen közel sodródik bolygónkhoz. Ugyanakkor mindenkit biztosítottak, hogy nem fog becsapódni, így aggodalomra semmi ok. Az aszteroida egyébként 44 001 km/órás sebességgel mozog, ugyanakkor nagyjából tizennégyszer lesz messzebb, amikor elhalad mellettünk, mint a Hold - írja a Mirror.