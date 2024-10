Új járvány közelít? Ezt jósolta Nostradamus 2025-re

Kétségtelenül Nostradamus volt a legnagyobb jövőlátó: a jós számos esemény bekövetkezését megírta több száz évvel korábban, így sokak szemében ő a leghitelesebb látnok, aki valaha is élt. Ugyanakkor a téma kritikusai kiemelik: a francia Michel de Nostredame írásai túl homályosak voltak, és a többségükbe csak az utókor látja bele a valós történéseket. Hogy tényleg előre látta-e a jövőt, talán soha sem fogjuk megtudni. Most azonban az a kérdés, Nostradamus 2025-re miket ígért.

Vajon Nostradamus tényleg előre látta a jövőt? Fotó: Roger-Viollet via AFP

Nostradamus jóslata 2025-re

Így alakul jövőre az orosz-ukrán háború

Nostradamus verseiben egy hosszú háborúról ír, mely nem csak a hadseregeket fárasztja ki, de a pénzt is felemészti. Az arany és az ezüst helyét átveszi a gall sárgaréz és a félhold. A jós munkásságának szakértői szerint előbbi a franciák, míg utóbbi a törökök bevonódására utal. Mindez természetesen jelentheti azt is, hogy ténylegesen háborúba lépnek ezek az országok, de azt is, hogy az ő közreműködésükkel oldódik meg végül a konfliktus.

Új járvány csap le Európára?

Egy másik passzus arról ír, hogy a háborúk mellett Angliában ősi pestis szedi majd áldozatait, mely minden ellenségnél rosszabb lesz. Talán a Covid-járvány kiújulására utal? Netán egy másféle pandémia van kialakulóban? És vajon megálljt parancsolnak ennek az "ősi pestisnek" az országhatárok?