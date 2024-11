Évekkel ezelőtt megjövendölte az időutazó, most regisztrálták a pusztító, felénk közelítő aszteroidát

Amikor a Föld és a 99942 Apophis veszélyes aszteroida öt év múlva elhalad egymás mellett, a Föld gravitációs forrásán való áthaladás átformálhatja az űrszikla felszínét. Egy új tanulmány megpróbálja megjósolni, hogy ez hogyan nézhet ki, és milyen rövid távú hatásai lehetnek.

Az Apophis Q-osztályú, azaz ey ritka belső övi aszteroida Fotó: Pexels/Achraf Alan (Képünk illusztráció)

Az aszteroida közelsége

Az Apophist a pusztítás egyiptomi istenéről nevezték el, mert amikor először felfedezték, úgy vélték, hogy jelentős esély van arra, hogy a következő évszázadban becsapódik a Földbe. Ahogyan azt a Bors már megírta, egy becsapódás során közvetlenül milliókat ölhetne meg, és elég hosszú időre drasztikusan csökkentené az élelmiszertermelést ahhoz, hogy a világ nagy része éhezzen, ezért nem ok nélkül kapta a nevét. Bár csak egy közvetlen becsapódás lenne káros a Földre nézve, már a mi gravitációnkkal való találkozás is kiválthatja az Apophison azt, ami földrengésekhez vezetne, amikor az aszteroida 2029-ben megközelíti a Földet. Ezek ereje az egész aszteroidát elég erősen megráznák, így sziklák és por lökődne a felszínre. Ha így lesz, ezek többsége tömeget fog alkotni, amelyek végül visszatelepednek az Apophisra. A kivételesen gyenge gravitációs mezővel rendelkező égitestről származó törmelékek egy része teljesen elszabadulhatnak. Az aszteroida belsejének olyan részei, amelyek eddig elzárva léteztek az űrtől, most a felszínre kerülhetnek.