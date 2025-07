Orbán Viktor: Csak Trumpnak van esélye arra, hogy békét hozzon

A műsorvezető felvetette, hogy mit tud ajánlani a fiataloknak ezenfelül. Orbán Viktor elmondta, hogy a fix 3 százalékos otthonteremtési hitellel is őket akarják segíteni, és a felvetésre, hogy ezzel összhangban a csok plusszal vásárolható ingatlanok felső határát is érdemes lenne megemelni 100 millió forintig, is pozitív választ adott. Orbán Viktor nem zárta ki, hogy megemelik a csok felső határát is, Panyi Miklósék (a Miniszterelnökség miniszterhelyettese) már dolgoznak ezen.

Így képzelte el a nemzeti tőkésosztályt?

Orbán Viktor arra is kitért, hogy nem volt a nemzeti tőkésosztályról konkrét elképzelése, a kormány feladata, hogy ne gátolja a beruházásokhoz szükséges tőkeméreteket. Nagyjából fele-fele arányban vannak azok, akik 2010 előtt, illetve utána jöttek a nagytőkések közé. Az nem igaz, csupán egy jól ismert baloldali propaganda, hogy a hozzá közel álló emberek lettek milliárdosok, a miniszterelnöknek például egy osztálytársa sem lett ilyen gazdag.

Három dolgot vár el minden nagytőkéscsoporttól: minden törvény tartsanak be, fizessék be az adót és adjanak munkát az embereknek.

– Akik ezt nem tartják be, azokkal nem tudunk együttműködni – szögezte le.

A kormányfő szerint a mai magyar tőketulajdonosok fele jön a baloldali, a másik fele a jobboldali világból. Üzleti kapcsolatba nem szabad kerülni a nagytőkével, egy politikus ne foglalkozzon üzleti ügyekkel, foglalkozzon viszont a gazdaságpolitikával, vallja a miniszterelnök.

Hatvanpuszta az édesapjáé, a miniszterelnöknek van saját háza Felcsúton. Hatvanpuszta egy gazdaság, régen állami gazdaság volt, majd lerohadt, most pedig Orbán Viktor édesapja alkotja újjá. – 62 éves vagyok, van egy házam Budán, és van egy vidéki házam Felcsúton. Mire volna még szükségem? – kérdezett vissza a műsorvezetőnek.

– Lehet, hogy vannak, akik átfazonírozzák magukat, hogy miniszterelnökök lehessenek, de ez nem én vagyok. Ahonnan én jövök, Felcsútról, az a normális élet, amit én élek – szögezte le arra a kérdésre, hogy szerepet játszik-e miniszterelnökként.

Hozzátette, nincsenek szettjei, ruhái vannak, a felesége tartja ellenőrzés alatt, ő vasal rá, ha nem néz ki megfelelően, nem engedi ki a ház ajtaján. Az öltöny-nyakkendő egy munkaruha. Amikoraz Egyesült Arab Emírségek emírjével tárgyal, akkor ahhoz öltözik – ismertette.