Hallottad, hogy valaki ezt a hangot adja ki? Az illető 24 órán belül halott lesz

Akármennyire is próbáljuk enyhíteni a szorongásunkat, az ember alapvető tulajdonsága, hogy fél a haláltól. Bár már nem vagyunk ösztönlények, hanem intelligens, gondolkodó egyedek lettünk, azért az életöszötünk (amely a halál elől való menekvéssel együtt jár) megvan, és meg is kell, hogy maradjunk. Bár a vallás és a filozófusok gyakran intik az embereket arra, hogy nem kell félni a haláltól, mert ez csak egy következő szakasza lesz az életünknek, azért mégis sokan rettegnek az elmúlás gondolatától. Egy szakértő most beszámolt arról, hogy egy bizonyos hang hallatása után szinte biztos, hogy meghalunk.

Nincs fájdalmasabb annál, mint hogy végignézzük szeretteink halálát

Szeretteink halálát rettenetesen fájó végignézni. Azok, akik egykor életük erejében voltak, vigyáztak ránk gyerekkorunkban, sok-sok közös élményt biztosítottak nekünk, most ott fekszenek magatehetetlenül, és testükből szépen, lassan elfolyik az élet. Nagyon fájó ez a látvány, sajnos azonban sokan átmennek ezen. Ismeretes, hogy a haldoklásnak sok előjele van. A test ilyenkor felkészül arra, hogy elengedi a lelket, ennek pedig adott esetben már hónapokkal korábban is láthatjuk a jeleit. Van azonban egy olyan jellegzetes hang, ami a legvégén kezd jelentkezni.

A szakértő szerint amikor az ember a halál előtt jár, már nem tud nyelni. Ezért a nyál összegyűlik a torkában, így amikor levegőt vesz, egy nagyon jellegzetes, recsegős, szürcsögős hang hagyja el a száját. Azt szokták mondani, hogy ennek megjelenésétől nagyjából 24 órán belül beáll a halál - írja a LadBible. A Bors nemrégiben arról számolt be, hogy minderről a hangról hogyan vélekedik hospice nővér.