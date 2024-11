Hat évre ítélték a zalai kamu Jézust, de nem azért amiért gondolnád

Jézus reinkarnációjának hazudta magát évekig az a 70 év körüli teskándi férfi, akit mindenki csak a „zalai kamu Jézusnak” ismert meg. T. Miklós rengeteg hívet gyűjtött maga mellé a szektájába, a legtöbbjüket anyagilag, ám a fiatal lányokat testileg is kihasználta. Ám, amikor kiderült az átverés, többen ellene fordultak, feljelentést tettek. A férfi sorsáról október 30-án hoztak döntést, mely szerint: hat év börtön vár rá, de ez egyelőre még nem jogerős.

A saját házában is tartott szeánszokat a zalai kamu jézus Fotó: Ripost

A zalai kamu Jézus behálózta a fiatal lányokat

A Ripost-nak korábban két érintett lány mesélte el, hogy hogyan tevékenykedett a zalai kamu Jézus. Többek között elmondták, hogy mindkettőjükkel szexuális kapcsolatot tartott fenn, éppen úgy, ahogy a szektába tartozó többi fiatal lánnyal is. A lányok egymást váltották a 20 perces aktusokra. A kamujézus Viagrát szedett, a lányokat pedig fogamzásgátló használatára kényszerítette, mert ő nem volt hajlandó óvszert húzni… A sértettek elmondták azt is, hogy T. Miklós, milyen elképesztő történettel szerezte meg az újabb és újabb szeretőjét.

- Azt mondta, hogy ő Jézus Krisztus reinkarnációja, én pedig Mária Magdolna és már 2000 évvel ezelőtt is együtt voltunk. Kiderült, hogy rengeteg lánynál működött ez a szöveg

A településen üldözni kezdték, védelmében ilyen plakátokat szórtak szét a megmaradt hívek Fotó: Ripost

A hívei tartották el

T. Miklós úgy szedte be a pénzt a híveitől, ahogy csak nem szégyellte. A betegeket gyógyulással kecsegtette, a lelki bajokkal küzdőknek támogatást ígért. Különböző helyszíneken, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Kaposváron, Budapesten is szeánszokat tartott, amikre alkalmanként 8000 ezer forint volt a beugró fejenként, ami 40 résztvevővel megtartott „kurzusain” már 320 ezer forintot jelentett egyetlen alkalommal. Ezen felül adományozásra is kérte a híveket, valamint arra, hogy egyes beteg, rászoruló embereket támogassanak persze rajta keresztül. Azonban ezek az adományok sosem értek célba, azokat a luxusélete fenntartására használta fel. Információink szerint több, mint 7 ingatlant vagy telket, ezek között egy ciprusi villa is van, valamint luxusautókat vásárolt a pénzből.