Ciprusi luxusvillába küldte pihenni ágyasait a Zala megyei kamu-Jézus

Mint arról a Bors is írt, a most 69 éves T. Miklós közel 20 éven keresztül működtette hátborzongató szektáját, ahol nem csak gyomorforgató orgiákat rendezett, hanem több millió forinttal meg is rövidítette áldozatait.

A férfi plakátokon hirdette perverz szektáját, amivel húsz év alatt megszámlálhatatlan tagot hálózott be Fotó: Bors

Az esetről először a Ripost írt, a lapot akkor a szekta egyik kiábrándult tagja leplezte le. Kiderült, hogy a férfi Jézus reinkarnációjának hazudta magát, szektájának egyre csak gyarapodó tagjait pedig gyógyítással kecsegtette, míg a fiatal női tagjaival pedig szexuális viszonyt tartott fent. Szeánszait emellett igencsak borsos áron mérte:

alkalmanként 8 ezer forintot kért el értük, ami így óránként több százezer forintos bevételt jelentett, ugyanis egy-egy spirituális összejövetelre akár 40 fő is elment.

A férfi emellett az ajándékokat sem utasította vissza bővülő "nyájától": elfogadott pénzt, kocsit és ingatlant is perverz hálózata tagjaitól.

Miklós elképesztő luxusban élt, több csúcskategóriás kocsit tartott, házai mellett pedig Balatonon és Cipruson is volt nyaralója Fotó: Bors

Miklós így éveken keresztül elképesztő luxusban élt:

nem csak, hogy több házat is vásárolt magának követői pénzéből és juttatásaiból, de balatoni nyaralót és ciprusi luxuslakást is vásárolt, illetve kapott.

A ciprusi villában több tucat szeretőjét látta vendégül, többüket egy-egy veszekedés után ide küldte engesztelésül. Egyikük, Enikő korábban így mesélt róla a Ripostnak:

Rendszeresen heteket töltött ott. Nem tudom, hogy a nevén van-e, de úgy tűnt, mintha az övé lenne. Amikor összevesztem vele, kárpótlásul felkínálta, hogy töltsek el egy hetet édesanyámmal a ciprusi villában, de közben ott voltak egy másik nőjének a holmijai is

– mondta akkor a "mesterben" csalódott volt szektatag, aki azt is hozzátette, hogy a férfi az éppen aktuális kedvenc partnerét ausztriai shoppingoló körutakra vitte, ahol ékszereket, ruhákat és táskákat kaptak.

Miklós ellen vádat emelet, az ügyészség hat év börtönt és pénzbüntetést ajánlott Fotó: Ripost

Ha ez nem lett volna elég, a férfi gyógyítói munkájáért is külön pénzt szedett, emellett pedig jótékonysági célra is gyűjtött pénzt, melynek jó részét persze ő maga, nyelte el, az összeget magára költötte, hogy fedezhesse saját és behálózott szexpartnerei luxus életvitelét.

A férfi azonban 2019-ben lebukott, híveinek egy része mégis kitartott mellette, mi több, a Bors akkoriban megírta, hogy ezután még egy ideig a szeánszokat is tovább folytatta, pedig egy idő után már családja is elfordult tőle.

Idán decemberben azonban vádat emeltek ellene: a Zalaegerszegi Járási Ügyészség hat év börtönt, hat év közügyektől eltiltást és pénzbüntetést kért a férfire.