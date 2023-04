Ha keresztre nem is, de börtönbe még kerülhet a zalai kamujézus

Ha nem is bibliai csapások, de várhatóan elmarasztaló ítélet vár T. Miklósra, arra a szélhámosra, aki a zalai kamujézusként vált hírhedté. A férfi nem riadt vissza semmitől, nőket, családokat vert át és az erőszak sem állt távol tőle.

Még ciprusi ingatlanra is futotta a kamujézusnak Fotó: olvasói

A nyilvánosság kizárva

A teskándi férfi eljárás a vádlott és a tanúk meghallgatásával folytatódott április 19-én, majd a bíró a sértettek védelme érdekében zárt tárgyalást rendelt el.

Még a Ripost számolt be elsőként T. Miklósról és az ő több évtizedes ténykedéséről. A férfi nem kisebb dolgot állított, mint, hogy ő Isten fiának legújabb megtestesülése, azaz Jézus földi reinkarnációja. Azon túl, hogy híveinek fizetnie kellett az általa tartott összejövetelekért, számos más módon is megvezette őket és ezzel jelentős vagyont halmozott fel.

Luxusautót és több ingatlant is összecsalt a férfi Fotó: Ripost

Nők és családok az áldozatok között

Egy Libanonban élő magyar származású, jómódú doktornőtől összesen 14, 4 millió forint sápolt ki a zalai kamujézus különféle indokokkal. Előbb befektetés gyanánt, majd jótékonysági céllal is kért pénzt tőle.

A férfi plakátokon hirdette perverz szektáját Fotó: Bors

Később azt adta be egy hívei közé tartozó családnak, hogy nincs hol laknia, a hiszékeny família 10 millió forintot adott a férfinak, ekkor 8 ingatlan volt T. Miklós tulajdonában. A család ezt megelőzően több ingatlanját is a férfi rendelkezésére bocsátotta a szeánszai helyszíneként, illetve jótékony célokra adományokat is átadtak neki, valamint többször bevásároltak számára és még a nyaralását is fizették.

2018 nyarán a mester több követője rájött, hogy Miklós bizony nem olyan jótét lélek, mint az látszik, és ezt számon akarták kérni rajta. Az egyik, magát becsapottnak érző nő 2019 májusban férfi ismerőse társaságában próbálta felkeresni Miklóst a teskándi lakóhelyén. A „mester” nem nyitott ajtót, helyette autójával próbált meglépni, amikor azonban észrevette a nő autójában ülő kísérőt, szidalmazni kezdte, rángatta az autó ajtaját és fenyegetőzött. A kísérő ijedtében belülről bezárta a gépkocsit, majd hívta a segélyhívót. Időközben a “mester” elhagyta a helyszínt.