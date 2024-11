Villamosmegállóba hajtott egy teherautó Budapest X. kerületében, a Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca kereszteződésénél. A tehergépkocsi több járműnek is ütközött, valamint a jelzőlámpák is megsérültek. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.