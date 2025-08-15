Imádkoznak a hívek a templomtolvaj lelkéért Szekszárdon

Mise után próbálta megfújni a cserkészeknek gyűjtött adományt egy tolvaj Szekszárdon. A nagykanizsai férfi először a mise alatt elbújt a gyóntatófülkében, majd, miután mindenki elment, felfeszítette a támogatásra kihelyezett perselyt. A lopás nem maradt észrevétlen, hamar elfogták őt, amiről a rendőrség közleményt is adott ki.
Ahogyan azt a police.hu megírta, a 44 éves nagykanizsai férfi bent rekedt a szekszárdi római katolikus templomban. Kiderült, hogy nem imádkozni, hanem lopni érkezett, de eléggé ráfaragott. Egy szekszárdi nő értesítette a rendőrséget, hogy egy tolvajt bezárt a templomba. Először azonban a helyi, biztonsági rendszerekkel foglalkozó cég alkalmazottját hívta, hogy jelentse nekik, a Béla király téren lévő templom riasztórendszere betörést jelzett. Ő azonnal visszament a templomba, melyet nem sokkal korábban – az esti mise után – zárt és riasztott be. Mikor belépett, maga is meglepődött, hogy nincs egyedül. Egy férfi éppen akkor pakolta ki a lelakatolt perselyben lévő adományt.
Az asszony ezzel a lendülettel fordult is ki az ajtón, amit hamar be is zárt, foglyul ejtve a tolvajt, s ekkor hívta a rendőröket. A szekszárdi járőrök perceken belül a helyszínre értek. Amikor számon kérték a férfit, ő elmondta, hogy nemrég érkezett vonattal Szekszárdra. Elfogyott a pénze és arra gondolt, a templomból tud a leggyorsabban utánpótláshoz jutni. Az este fél hatkor kezdődő mise alatt elbújt a gyóntatófülkében, majd, miután a hívek elmentek, felfeszítette a cserkészek támogatására kihelyezett faperselyt, amelyből csaknem 30.000 forintot szedett ki.
A férfi a templomból egyenest a rendőrök keze közé került, akik az esetet megosztották az interneten. Ezt osztotta meg a plébánia is, amire a hívek is reagáltak. Azonban a lopás miatt nem haragudtak a férfira, inkább szánták a bűnöst.
„Imádkozom a lelkéért.”
„Istenem, azért a templomból lopni…”
„Isten vezesse a helyes úton! Imádkozzunk érte!”
- írták a hívek.
A rendőrség lopás miatt gyanúsítottként hallgatta ki a férfit. A perselyből ellopott pénzt pedig az egyház képviselőjének még aznap vissza is adták.
