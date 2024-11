Titokzatos jelenség Budapesten: ufó tűnt fel a város felett? – fotó

Még most is alig hiszi el R. Gábor, milyen titokzatos jelenség kápráztatta el november 7-én, este Budapest felett. A férfi máig nem tudja, pontosan mit látott, de szentül esküszik, hogy egy különös mozgó fény is feltűnt az égen. Vajon egy idegen civilizáció látogatott el Budapestre?

Titokzatos fényjelenség tűnt fel Budapest egén: vajon Gábor ufót fotózott? Fotó: Marko Aliaksandr

Titokzatos jelenség Zuglóban

Az ufó-szkeptikusoknak is feladta a leckét az egyik földönkívüli civilizációkkal foglalkozó Facebook-csoportban, hogy mégis mit kaphatott lencsevégre Gábor. A férfi azután osztott meg egy különös felvételt a csoportban, hogy épp haza tartott a munkából, amikor Zuglóban, a Fogarasi útnál elképedt: az égen kék színű fény jelent meg! Gábor rögtön telefont ragadott, hogy megörökítse a pillanatot, no nem a kékes fény miatt, hiszen arról tudta, hogy a márciusban is ufó-jelenségnek gondolt Biodóm legújabb látványossága, a Fénydóm kápráztatja el. A fénynél egy titokzatos jelenség is feltűnt, aminek láttán beleborzongott: egy ufó Budapesten? - kérdezték sokan Gábor a Facebook-bejegyzésére reagálva.

„Cikázva mozgott”

Egy darabig Gábor is elgondolkodott, amikor este a jelenséget meglátta. Állítja, hogy egy aprónak tűnő pont cikázott az égen.

Este kilenc óra volt épp. Nagyon meglepett az a pont! Cikázva mozgott a fénnyel színezett égbolton, aztán eltűnt. Nem tudom, mégis mi lehetett, de azóta sem hagy nyugodni

– tárta szét a karját Gábor.

A titokzatos jelenség Gábor szerint cikázott, mozgott a fényben / Fotó: Bors olvasó

A posztjára többen is írták, hogy különösnek tűnik a pont mozgása, de mégis mi lehetett? Drónt? Led-fényt? Vagy csak elromlott a Fénydóm és az látszott? – kérdezgették a kommentelők, ám egyelőre egyelőre úgy tűnik, rejtély marad, mégis mit láthatott Gábor...