Soroksári úti tűz: az életét kockáztatva mentette saját és barátja autóját a lángoktól egy férfi

Ritkán látott, gigantikus lángok pusztítottak a főváros 9. kerületében, egy soroksári úti tűznél, egy 800 méteres csarnoküzemben. A lánglovagok a legmagasabb riasztási fokozatban 15 járművel, 50 tűzoltóval, 11 vízsugárral próbálták megfékezni a tüzet. - ahogy arról a Bors is beszámolt. Nemcsak tűz, de robbanás is pusztított! Akkora volt a tűz, hogy az irodaház és a raktár között parkoló autók megolvadtak. A raktárral szembeni munkásszálláson a robbanásra ébredt egy férfi, aki látta a pusztító lángokat ahogy közelednek a járművéhez, életét nem féltve próbálta autóját menteni.

Akkora volt a hőség, hogy megolvadtak az autók a Soroksári úti tűznél Fotó: Bors

Hősiességre is szükség volt a Soroksári úti tűznél

Papucsban és rövidnadrágban menekültek arról a munkásszállóról, ami közvetlenül a kigyulladt raktár mellett helyezkedik el.

Beleremegtek az üvegek. 3 óra 10 perckor egy robbanásra ébredtem!

- mondta Kalmár Attila a Tényeknek, aki a lángoló csarnok melletti munkásszállón lakik, a férfi arról is beszélt, hogy a hatalmas robaj után szinte azonnal felcsaptak a lángok. Attilának eszébe jutott, hogy a kigyulladt raktár előtt áll az autója

Leszaladtam, elálltam vele, és még egy haveromnak a kocsiját is sikerült megmentenem. - idézte fel a sokkoló eseményeket a férfi, aki arról is beszámolt hogy a párját is felkeltette, aki papucsban és rövidnadrágban menekült le az utcára.

Egy köntösben, papucsban, rövidnadrágban szaladtam le. És kint álltunk másfél órát a hidegben!

- emlékezett vissza Petneházi Alexandra.