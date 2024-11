Nagyon nagy a baj: újabb tűzoltók érkeztek Jákob Zoli még mindig lángoló raktárához

A raktár hajnali öt óra körül gyulladt ki. Minden egy robbanással kezdődött – mondta a Borsnak egy szemtanú, akinek még szinte ideje sem volt kihívni a tűzoltókat, azok olyan gyorsan kiértek a helyszínre. A helyet egy hirtelen, az ég felé törő hatalmas, fekete gomolyag jelezte a számukra a tűz epicentrumát. A Soroksári úti tűzvészt robbanás előzte meg.

Ennyi maradt a kiégett épületből Fotó: Bors

A robbanást gázpalack okozhatta, legalábbis én így tudom

– folytatta a szemtanú.

Aludtam, amikor felhívott a kollégám, hogy nagyon nagy baj van. Kirohantam a szemközti épületből és láttam, hogy minden lángokban áll. Kérdeztem, hogy mi történt, mire azt válaszolta, ő sem tudja pontosan, de éppen kint cigizett az utcán, a két épület között, amikor egy szörnyű robbanást hallott. Aztán pillanatok alatt előtörtek az épületből a lángok. Tudtuk, hogy a Jákob Zolié a raktár. Az ablakokat már az oltást végző tűzoltók törték be

- mondta a szemtanú. A tűzoltók az ötös, azaz legmagasabb riasztási fokozatba sorolt tüzet 15 járművel 50 tűzoltó próbálja megfékezni.

A lángok a Soroksári úti raktárban törtek elő Fotó: Bors

Az egész környéken érezni a tűz nyomait

A helyszínen még órákkal az oltási munkák megkezdése után is érződik a füst fojtogató szaga, ami rá is nehezedik a környékre, már több utcára a perzselő lángok keletkezési helyétől érezhető. Az épületből áradó fekete füst nyomai jól látszanak az épület tetején, illetve a födémen. Több helyütt megégtek a falakon kívül futó vezetékek, van, ahol a vakolat is megsemmisült és egészen a tégláig látszanak az épület falai.

Délután egy órakor a tűz még mindig égett a raktár belsejében. A szemközti irodaházból ki is küldték az ott tartózkodókat. Az épület üvegén hatalmas repedés látszik, ezt még a hajnali robbanás okozta.