Tűzvész Budapesten: Megszólalt Jákob Zoltán és elmondta, mi történt valójában

Nem indul túl szerencsésen Jákob Zoltán számára az év végi hajrá, hiszen mint kiderült, a cége egyik raktára is leégett a Budapest IX. kerületében hajnalban pusztító tűzvészben. A szépségipari mogult külföldön értük utol, és ahogy mindig mindenben, most is sikerült megtalálni az örömöt az ürömben, hiszen számára nem a porrá lett csomagolóanyagok számítanak, hanem az emberélet.

Jákob Zoltán megszólalt a budapesti raktártűzről (Fotó: Szabolcs László)

Jákob Zoltán: „Szerencsére mindenki élve hagyta el az épületet”

– Éppen külföldön tartózkodom, így nem áll módomban a helyszínen felmérni a károkat, de a kollégáim minden eseményről folyamatosan tájékoztatnak.

Az első kérdésem az volt, hogy vannak-e sérültek, netán áldozatok, hiszen ez volt a legfontosabb kérdés.

A robbanás nem nálunk következett be, hanem a miénkkel szomszédos hangárban, ahol, ha jól informált vagyok, történtek személyi sérülések, de szerencsére mindenki élve hagyta el az épületet. A kollégám egyedül volt a mi raktárunkban, amikor hallotta a robbanást, majd azonnal kirohant és látta, hogy nagy a baj, és hogy hozzánk is átterjedt a tűz. Így azt tette, amit tennie kellett. Értesítette a tűzoltókat és a hatóságokat, majd elhagyta a területet – mondta lapunknak Jákob Zoltán a tűzesetről, majd kitért arra is, hogy miként érinti szépségipari cégeit és azok termékeit a soroksári tűz.

Hatalmas pusztítást végzett a tűz a budapesti raktárban (Fotó: Bors)

Jákob Zoltán jobbulást kíván a robbanás sérültjeinek

– Elsősorban szeretném megköszönni a tűzoltók áldozatos munkáját, mert nekik hála, a raktárkészlet egy része nem vált a tűz martalékává. A kollégáim és én is azonnal nekiláttunk a károk minimalizálásához, így a tűzeset nem érinti a termékeink értékesítését. Valójában a raktárban csomagolóanyagok és tégelyek lettek oda, melyek pótlásáról már gondoskodtunk, így az üzletekben nem lesznek fennakadások egyik termékünk tekintetében sem – fogalmazott Jákob Zoltán, akit természetesen megráztak a történtek és lapunkon keresztül is jobbulást kíván a robbanás pillanatában szomszédos raktárban tartózkodó sérülteknek, akik között akad életveszélyes állapotban lévő is.