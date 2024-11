Tragédia a turistahajón: így élte túl a borzalmakat Éva és fia Egyiptomnál

Ahogy arról a Ripost beszámolt, elsüllyedt egy hajó a Vörös-tengeren, Egyiptom partjainál a fedélzetén 31 turistával és a legénység 14 tagjával. A luxus yacht egy erős hullám miatt fordult az oldalára. Alig 5 perc alatt a hajót teljesen ellepte a víz, az utasok pedig a kabinjaikban ragadtak. A hajón egy felvidéki család is utazott. Az édesanya, Éva és fia András megmenekültek, ám a 48 éves édesapa életét vesztette a hajóbalesetben.

A turistahajó, amelyen búvárkirándulásokat szerveznek, november 24-én indult el Marsza Alam kikötőjéből és 29-én érkezett volna meg Gurdakába. A hajóról hétfőn kora reggel küldtek vészjelzéseket, majd megszakadt vele a kapcsolat. A hajón egy háromfős magyargurabi család is utazott. A 16 éves fiatal a Novy cas-nak számolt be az átélt szörnyűségekről. Elmondása szerint hajnali 3 óra körül borult oldalra a hajó, ezt követően pedig neki és édesanyjának, Évának is sikerült feljutniuk egy gumicsónakra. Órákat töltöttek rajta víz és élelem nélkül, végül 10-11 óra körül érkeztek meg a mentőegységek. A fiú és édesanyja sokáig nem tudta, hogy mi történt az édesapjával.

Semmit sem tudunk apáról. Egy hotelben vagyunk, aztán átszállítanak bennünket a nagykövetségre, majd talán egy kórházba is, mert anyának valószínűleg eltört két ujja a lábán

– mondta a fiú a lapnak.

Berkes Roman, a Szlovák Utazási Irodák Szövetségének elnökének megerősítették, hogy az apa ugyan a túlélők listáján van, de senki sem tudta, hol lehet. A szövetség munkatársa csak az anyát és fiát találta a hotelben, akik szintén semmit sem tudtak róla. Itt már eszükbe jutott, hogy lehet, hogy összekeverték a neveket. A család szó szerint kínzásnak volt kitéve, hiszen két napon keresztül egymásnak ellentmondó jelentéseket olvastak a férfiról. Később azonban kiderült, a hajótragédiát csak az anya és fia élte túl. Az apát bár megtalálták, halottként azonosították. Egy családhoz közel álló forrás elmondta, hogy Éva csak fénykép alapján tudta azonosítani férjét.

Később a külügyminisztérium is megerősítette, hogy a férfi elhunyt. Amikor a család megtudta az igazságot, mindent megtettek annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb hazajussanak. A Paraméter beszámolója szerint Éva és fia csütörtökön landoltak, gyorsan átsétáltak a repülőtér csarnokán, hogy mihamarabb elérjenek az értük érkező furgonhoz. Bőröndjük nem volt, az édesanya kapucnit viselt, mert erősen fújt a szél, és nyilvánvaló volt, hogy minél hamarabb szeretnének eltűnni az idegenek látóköréből.

A család összetart, és most éppen erre van a legnagyobb szükségük. András egy nagyon érett tinédzser, aki megvédte édesanyját, de nehezen viseli a helyzetet. Most a szeretteikkel töltött időre van szükségük, hogy feldolgozzák a történteket. Ez egy traumatikus esemény.

– árulta el a pszichológus, Madro Marek, aki a családdal foglalkozik.