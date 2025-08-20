Feldolgozatlan gyász, zsigeri gyűlölet: 3 botrányos nászéjszaka néhai uralkodók múltjából

A nászéjszaka a boldogság kezdetét kellene, hogy szimbolizálja, ám az alább részletezett történetek máshogy alakultak, inkább botrányok és kínos pillanatok jellemezték azokat.

A nászéjszaka a boldogság kezdetét kellene, hogy szimbolizálja, ám egyes történetek botrányba torkolltak.

Fotó: pauloalberto82 / Shutterstock

A nászéjszaka több mint ceremónia, ugyanis hatalmas jelentőséggel bír a társadalmi, kulturális és jogi hagyományokban egyaránt. Az első éjszaka megszakítása vagy kudarcba fulladása sokkal többről tesz tanúbizonyságot, mint gondolnánk. Az alábbi történetek rávilágítanak, hogy a nászéjszaka botrányba fulladása nem ritka jelenség a történelemben, valamint azt is feltárják, hogy milyen félelmek, megrökönyödések bújtak meg a kudarcok mögött.

3 botrányba fulladt történelmi nászéjszaka

1. Kunigunda és Henrik – a hűségfogadalom gátolja a testi közelséget?

A IX–X. század fordulóján (980 körül) született Kunigunda, aki mélyen hívő ember volt, a székesegyházi esküvő után közölte a férjével, Henrik bajor herceggel, hogy soha nem fog hozzáérni, mert tisztasági fogadalmat tett. Kijelentette: nem feleségként, hanem testvérként fog élni mellette. Henrik döbbenten hallgatta, hiszen a politikai szövetség miatt kötött házasságtól örökösöket várt, de Kunigunda a templomban, papok előtt tett esküt, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

A nászéjszakán a lány imádkozott, Henrik pedig külön szobában aludt. Később, amikor a férfi király, majd császár lett, Kunigunda hűséges társa maradt, és kiválóan ellátta a császárnéi feladatokat: ítélkezett, adót szedett, követeket fogadott; gyermekük azonban sosem született. Egyszer elterjedt egy pletyka, hogy Kunigunda megcsalja a férjét. A császár dühös lett, a császárné pedig vállalta, hogy bebizonyítja az ártatlanságát: mezítláb végigsétált izzó ekevasakon, és sértetlen maradt. Ezután Henrik nyilvánosan bocsánatot kért tőle. Halála után, 1200-ban Kunigundát szentté avatták.

2. Mária Jozefa és Lajos Ferdinánd – A múlt fájdalma elutasításhoz vezet

A francia trónörökös, Lajos Ferdinánd az esküvő után nyíltan elutasította új feleségét, Mária Jozefát. A dauphin első, spanyol feleségét mélyen szerette, de a fiatal nő és közös gyermekük tragikus körülmények között meghalt. A veszteség után nem akart más nőre gondolni, ám XV. Lajos király ragaszkodott az új házassághoz a dinasztia érdekében.