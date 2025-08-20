Feldolgozatlan gyász, zsigeri gyűlölet: 3 botrányos nászéjszaka néhai uralkodók múltjából

A nászéjszaka a boldogság kezdetét kellene, hogy szimbolizálja, ám az alább részletezett történetek máshogy alakultak, inkább botrányok és kínos pillanatok jellemezték azokat.
A nászéjszaka több mint ceremónia, ugyanis hatalmas jelentőséggel bír a társadalmi, kulturális és jogi hagyományokban egyaránt. Az első éjszaka megszakítása vagy kudarcba fulladása sokkal többről tesz tanúbizonyságot, mint gondolnánk. Az alábbi történetek rávilágítanak, hogy a nászéjszaka botrányba fulladása nem ritka jelenség a történelemben, valamint azt is feltárják, hogy milyen félelmek, megrökönyödések bújtak meg a kudarcok mögött.
A IX–X. század fordulóján (980 körül) született Kunigunda, aki mélyen hívő ember volt, a székesegyházi esküvő után közölte a férjével, Henrik bajor herceggel, hogy soha nem fog hozzáérni, mert tisztasági fogadalmat tett. Kijelentette: nem feleségként, hanem testvérként fog élni mellette. Henrik döbbenten hallgatta, hiszen a politikai szövetség miatt kötött házasságtól örökösöket várt, de Kunigunda a templomban, papok előtt tett esküt, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni.
A nászéjszakán a lány imádkozott, Henrik pedig külön szobában aludt. Később, amikor a férfi király, majd császár lett, Kunigunda hűséges társa maradt, és kiválóan ellátta a császárnéi feladatokat: ítélkezett, adót szedett, követeket fogadott; gyermekük azonban sosem született. Egyszer elterjedt egy pletyka, hogy Kunigunda megcsalja a férjét. A császár dühös lett, a császárné pedig vállalta, hogy bebizonyítja az ártatlanságát: mezítláb végigsétált izzó ekevasakon, és sértetlen maradt. Ezután Henrik nyilvánosan bocsánatot kért tőle. Halála után, 1200-ban Kunigundát szentté avatták.
A francia trónörökös, Lajos Ferdinánd az esküvő után nyíltan elutasította új feleségét, Mária Jozefát. A dauphin első, spanyol feleségét mélyen szerette, de a fiatal nő és közös gyermekük tragikus körülmények között meghalt. A veszteség után nem akart más nőre gondolni, ám XV. Lajos király ragaszkodott az új házassághoz a dinasztia érdekében.
Mária Jozefa, a lengyel király 15 éves lánya, türelmével és kedvességével lassan megnyerte férje szívét. Az esküvő éjszakáján Lajos Ferdinánd sírt, és első feleségét gyászolta, a lány pedig hajnalig imádkozott az elhunyt nő lelki üdvéért, ami mélyen meghatotta a dauphint. Idővel harmonikus, szeretetteljes házasságuk lett, számos gyermekük született, köztük három francia király.
Amikor Lajos Ferdinánd megbetegedett, Mária Jozefa nem hallgatott a figyelmeztetésekre, és maga ápolta a férjét. Az uralkodó halála után két évvel ő is meghalt, mert nem tudta feldolgozni a veszteséget.
Az angol trónörökös, György már az esküvő napján megvetést érzett a hitvese, a braunschweigi Karolina iránt. Első találkozásukkor brandy-t kért, hogy kibírja a randevút, az esküvőjük éjszakáján pedig egyszerűen elaludt a kandalló mellett.
Karolinát hanyagnak tartotta, és később is alig kereste fel – mindössze annyiszor, hogy biztos legyen a terhességében. A házaspár külön élt, Karolina Európában a botrányairól vált ismertté. Amikor György király lett, megtiltotta, hogy a felesége jelen legyen a koronázásán. A házasságuk rosszul indult, és rosszul is ért véget, rossz kapcsolatukat pedig csak tetézte, hogy közös lányuk, Charlotte hercegnő születéskor meghalt.
Három történet, három tragikus nászéjszaka. Kunigunda a hitéért áldozta fel a romantikát, Lajos Ferdinánd a múlt súlyát cipelte, míg Karolina és György kapcsolatában az első éjszakával indultak a problémák.
