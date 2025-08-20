UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Idősebb férfi kezet csókol a hitvesének a nászéjszakán

Feldolgozatlan gyász, zsigeri gyűlölet: 3 botrányos nászéjszaka néhai uralkodók múltjából

nászéjszaka
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 21:15
botránytörténelem
A házasságkötés egyik legmeghatározóbb része a nászéjszaka, az azonban nem minden esetben torkollik izzó romantikába. A történelemben több olyan eset is akad, amikor az öröm helyett megbotránkozás, konfliktus vagy kudarc maradt emlékül. Cikkünkben három olyan nászéjszaka történetét mutatjuk be, amely remekül példázza, hogy az első éjszaka is lehet rémálom.
Bors
A szerző cikkei

A nászéjszaka a boldogság kezdetét kellene, hogy szimbolizálja, ám az alább részletezett történetek máshogy alakultak, inkább botrányok és kínos pillanatok jellemezték azokat.

nászéjszaka, piros baldachines királyi ágy, hálóterem, festmények, kristálycsillár
A nászéjszaka a boldogság kezdetét kellene, hogy szimbolizálja, ám egyes történetek botrányba torkolltak.
Fotó: pauloalberto82 /  Shutterstock 

A nászéjszaka több mint ceremónia, ugyanis hatalmas jelentőséggel bír a társadalmi, kulturális és jogi hagyományokban egyaránt. Az első éjszaka megszakítása vagy kudarcba fulladása sokkal többről tesz tanúbizonyságot, mint gondolnánk. Az alábbi történetek rávilágítanak, hogy a nászéjszaka botrányba fulladása nem ritka jelenség a történelemben, valamint azt is feltárják, hogy milyen félelmek, megrökönyödések bújtak meg a kudarcok mögött. 

3 botrányba fulladt történelmi nászéjszaka

1. Kunigunda és Henrik – a hűségfogadalom gátolja a testi közelséget?

A IX–X. század fordulóján (980 körül) született Kunigunda, aki mélyen hívő ember volt, a székesegyházi esküvő után közölte a férjével, Henrik bajor herceggel, hogy soha nem fog hozzáérni, mert tisztasági fogadalmat tett. Kijelentette: nem feleségként, hanem testvérként fog élni mellette. Henrik döbbenten hallgatta, hiszen a politikai szövetség miatt kötött házasságtól örökösöket várt, de Kunigunda a templomban, papok előtt tett esküt, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

A nászéjszakán a lány imádkozott, Henrik pedig külön szobában aludt. Később, amikor a férfi király, majd császár lett, Kunigunda hűséges társa maradt, és kiválóan ellátta a császárnéi feladatokat: ítélkezett, adót szedett, követeket fogadott; gyermekük azonban sosem született. Egyszer elterjedt egy pletyka, hogy Kunigunda megcsalja a férjét. A császár dühös lett, a császárné pedig vállalta, hogy bebizonyítja az ártatlanságát: mezítláb végigsétált izzó ekevasakon, és sértetlen maradt. Ezután Henrik nyilvánosan bocsánatot kért tőle. Halála után, 1200-ban Kunigundát szentté avatták.

2. Mária Jozefa és Lajos Ferdinánd – A múlt fájdalma elutasításhoz vezet

A francia trónörökös, Lajos Ferdinánd az esküvő után nyíltan elutasította új feleségét, Mária Jozefát. A dauphin első, spanyol feleségét mélyen szerette, de a fiatal nő és közös gyermekük tragikus körülmények között meghalt. A veszteség után nem akart más nőre gondolni, ám XV. Lajos király ragaszkodott az új házassághoz a dinasztia érdekében.

Mária Jozefa, a lengyel király 15 éves lánya, türelmével és kedvességével lassan megnyerte férje szívét. Az esküvő éjszakáján Lajos Ferdinánd sírt, és első feleségét gyászolta, a lány pedig hajnalig imádkozott az elhunyt nő lelki üdvéért, ami mélyen meghatotta a dauphint. Idővel harmonikus, szeretetteljes házasságuk lett, számos gyermekük született, köztük három francia király.

Amikor Lajos Ferdinánd megbetegedett, Mária Jozefa nem hallgatott a figyelmeztetésekre, és maga ápolta a férjét. Az uralkodó halála után két évvel ő is meghalt, mert nem tudta feldolgozni a veszteséget.

3. Karolina és György – Undor és hűvösség, ami végérvényes elhidegüléshez vezet

Az angol trónörökös, György már az esküvő napján megvetést érzett a hitvese, a braunschweigi Karolina iránt. Első találkozásukkor brandy-t kért, hogy kibírja a randevút, az esküvőjük éjszakáján pedig egyszerűen elaludt a kandalló mellett.

Karolinát hanyagnak tartotta, és később is alig kereste fel – mindössze annyiszor, hogy biztos legyen a terhességében. A házaspár külön élt, Karolina Európában a botrányairól vált ismertté. Amikor György király lett, megtiltotta, hogy a felesége jelen legyen a koronázásán. A házasságuk rosszul indult, és rosszul is ért véget, rossz kapcsolatukat pedig csak tetézte, hogy közös lányuk, Charlotte hercegnő születéskor meghalt.

Három történet, három tragikus nászéjszaka. Kunigunda a hitéért áldozta fel a romantikát, Lajos Ferdinánd a múlt súlyát cipelte, míg Karolina és György kapcsolatában az első éjszakával indultak a problémák.  

Az alábbi videóból még több szörnyen sikerült nászéjszakáról tudhatsz meg többet:

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu