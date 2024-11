„Ajándékba kaptam egy DNS-tesztet– 50 éve őrzött családi titokra derült fény”

Rettenetes hibára derült fény egy karácsonyra kapott DNS-tesztből, ami örökre megváltoztatta Tony és családja életét. Miután megapták az eredményeket, sokkot kaptak. Kiderült ugyanis, hogy Tony testvére, Jessica valójában nem is a húga. A papíron ugyanis az állt, hogy az ő rokona Claire, akinek a létezéséről fogalma sem volt.

Sokkoló eredményt hozott a DNS- teszt Fotó: Unsplash

Tony másnap fel is vette a kapcsolatot Claire-rel a tesztet készítő cég segítségével. Eleinte azt hitte, hiba történt, ám hamar kiderült számára, hogy nem biztos, miután két évvel ezelőtt Claire is elvégeztetett egy ilyen DNS-tesztet és ő is furcsa eredményeket kapott. Ő például értesült egy unokatestvérről és testvérről, akikről fogalma sem volt.

Ezt követően szóba elegyedtek egymással és kiderült, hogy Claire és Jessica, Tony testvére nagyjából ugyanazon a napon születtek 1967-ben egy West Midlandsi kórházban. Ekkor jöttek rá: a két nőt felcserélték a kórházban. Tony anyja, a 83 éves Joan ezt követően hinni sem akart a szemének, amikor végre találkozhatott a biológiai lányával.

Azonnal igaznak, helyénvalónak éreztem a pillanatot. Megöleltük egymást és arra gondoltam, hogy ő pont úgy néz ki, mint én fiatalkoromban. Azonnal összekapcsolódtunk. Úgy éreztem, hogy újra lett egy lányom

- emlékezett vissza Joan a megható pillanatra, akinek azért is volt érzelmes az egész, mert két halva született lánya lett Jessica világrajövetele előtt, erre végül nem is a sajátját kapta meg a kórházban. Nem csoda tehát, hogy az eredményeket követően tudni akarta, Claire jól van-e, miután kiderült, a két lányt a kórház hibásan felcserélte.

De az első találkozás Claire számára is fontos volt, aki úgy érezte mindig is, nem tartozik a családjába. Semmiben nem hasonlított a többiekre. Épp ezért sírta el magát, miután megölelte Joant, ugyanis végre úgy érezte, hasonlít valakire. Hiába azonban a boldog pillanat, Joan nem feledkezett el Jessicáról sem, akit végül nem akart látni soha a biológiai anyja a teszteket követően, írja a Mirror.

Jessica továbbra is az én lányom és az is maradt

- jelentette ki.