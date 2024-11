Milyen lények vehetik át az irányítást bolygónk felett? Meglepő bejelentést tettek a tudósok

Sok sci-fi filmben láttuk már, hogy a robotok átveszik az emberi faj fölött az irányítást, de a tudósok szerint ez messze állhat a valóságtól. Professzor Tim Coulson új könyvében fejtegette, hogy melyik élőlény lenne arra képes, hogy átvegye az irányítást bolygónk felett.

Jelenleg az emberi faj a domináns a bolygónkon, de ha kihalunk más fajok lassanként új ökológiai szerepeket vehetnek fel. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

The Universal History of Us című könyv szerint, ha mi kihalunk, az élet nem szűnik meg a Földön, sőt akár több milliárd évig még jelen lesz. Tim Coulson elkezdett gondolkodni, hogy vajon melyik élőlény lesz képes arra, hogy felépítse az első nem emberi civilizációt.

A főemlősök a leginkább emberhez hasonló állatok, amelyek mellettünk élnek, így ők lennének a tökéletes utódok. Azonban az emberi pusztítás következtében előfordulhat, hogy velünk vagy még előttünk kihalnának ezek a élőlények.

Melyik faj tudna kiemelkedni és egy civilizációt létrehozni?

Bolygónk jelenleg egyik legintelligensebb, legalkalmazkodóbb és legleleményesebb állatai a polipok.

Képesek összetett problémákat megoldani, színvillanásokkal kommunikálni egymással, tárgyakat manipulálni, sőt elképesztő pontossággal álcázni magukat, ami az jelenti, hogy megfelelő környezeti feltételek mellett civilizációt építő fajokká fejlődhetnek az emberiség kihalását követően.

Fejlett idegrendszerüknek köszönhetően nagyon jó problémamegoldó képességük van, így tökéletesek arra, hogy egy folyton változó világhoz alkalmazkodjanak.

Mielőtt elkezdünk aggódni, hogy a polipok leigáznak minket, Coulson hozzátette; kiszámíthatatlan a jövőre nézve, hogy az evolúció hogyan fog kibontakozni - írta a Unilad.