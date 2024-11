Átkozzák a magyar sztárok Magyar Péter barátját

Egyre több helyen bukkan fel Hanzel Henrik neve Magyar Péterrel és a TISZA Párttal kapcsolatban. A kétes hírű üzletember láthatóan beépült Magyar bandájába, sőt az egyik legfőbb bizalmasa lett, aki a pártban is komoly munkát végez. De ki is az a Hanzel Henrik, akinek a neve említésétől is sok hazai sztárt a hideg rázza?

Magyar Péter a bizalmába fogadta a kétes hírű Hanzel Henriket (Fotó: Polyak Attila)

Magyar Péter jobbkezének zavaros múltja

Az egykori cselgáncsos a Happy Gang együttes sofőrjeként került bele a hazai showbiznisz világába még a kilencvenes években, miután egy moziban kötekedni kezdett a banda egyik tagjával. A bunyóból munkakapcsolat lett, de már ekkor megmutatkozott, hogy milyen úriemberként intézi az üzletet Hanzel. Később munkakapcsolatban állt az UFO együttessel, Kasza Tibi Crytaljával. Vagyis ahogy ő fogalmaz, egyes számú menedzser volt az említett formációknál, és korábbi nyilatkozataiban úgy állította be, mintha a sikerük kovácsa lett volna. De, hogy ennek mennyi a valóságtartalma, arra remekül rávilágított egy másik korábbi üzleti partnere, Schobert Norbi. Hanzel ugyanis a Schobert nevéhez kötődő gigamárkát, az Update-rendszert is a saját ötletének hazudja.

Hanzel Henrik előtt szép jövő állt cselgáncsosként, de ő inkább tisztességtelen üzletember lett (Fotó: Archív)

Schobert Norberttel közösen találtuk ki az Update-rendszert. Vagyis én találtam ki, de ő volt a főnököm

- állította korábban, de természetesen ez köszönőviszonyban sincs a valósággal. Schobert Norbert ugyan valóban alkalmazta a férfit, akivel kezdetben remek volt az üzleti kapcsolata, és valóban sok szponzort szerzett a kétezres évek elején a fitneszguru könyvéhez. Azonban idővel egyre nagyobb falatot akart a cégből, aminek a felépítésében nem vett részt.

Már azt is hallottam, hogy tulajdonképpen ő találta ki a Norbi Update-projektet és én ebben az üzletben egy senki vagyok. Az ember a kisujját nyújtja, de neki utána már a karja kell, az egész ember, majd még a családja is.

- kezdte Schobert a Hanzellel kapcsolatos visszaemlékezését. Majd kifejtette véleményét Hanzel KGB-s lehallgató módszeréről is.

− Hallottam, hogy a TISZA Párt közelében bukkant fel. Én megvetem, aki magnófelvételt készít titokban a másikkal folytatott beszélgetésről, és azt a nyilvánosság elé tárja.

Szerintem a TISZA Párt egy „magnórekorder” párt. Azért gondolom, mert Magyar titokban felveszi a feleségét, majd közzéteszi, ami undorító. Aztán a barátnője veszi fel Magyart, közzéteszi, ez is undorító. Utána még Magyar befektetője felveszi a felvételt közzétevő barátnőt.

Úgy gondolom, ha Magyar Péter és pártja egyszer hatalomra kerül, Henrik akar majd Magyar Péter lenni